Inter: scambio Brozovic-Kessie si può fare

17-01-2023 15:56

Arrivano copiose le indiscrezioni relative a un possibile scambio Inter-Barcellona, con Marcelo Brozovic destinato in Catalogna e Franck Kessie di ritorno a Milano, questa volta in maglia nerazzurra. Secondo quanto riferito dalla Repubblica, l’Inter non sarebbe contraria all’operazione, ma avrebbe chiesto un conguaglio ai vertici catalani. Nonostante la differenza d’età – 26 contro 30 anni – Brozovic è infatti considerato in viale della Liberazione un giocatore di valore superiore: da capire se il Barça possa aprire a questa ipotesi, o se il discorso verrà, come probabile, rimandato a giugno nella sessione di contrattazioni estive.