Inter, serata a ritmo di trap per Nainggolan e Keita

Dimenticare la sconfitta di Bergamo, battere il Frosinone e riprendere slancio in classifica. Questo l’obiettivo dell’Inter, che nelle prossime ore dovrebbe ritrovare alla Pinetina tutti i calciatori impegnati in nazionale negli ultimi giorni. Chi è rimasto a Milano, intanto, ne ha approfittato per rilassarsi e concedersi un po’ di svago. È il caso di Radja Nainggolan e di Keita Baldé, che ieri sera si sono dati appuntamento ai Magazzini Generali, noto locale di Milano, per un concerto trap. Sul palco l’artista francese MHD, che ha radunato tanto pubblico: in mezzo ai fan si sono mescolati anche i due giocatori nerazzurri, con Nainggolan che ha poi diffuso le immagini dello show in varie stories pubblicate su Instagram.

TESTA AL FROSINONE. Dopo una serata all’insegna della musica, ora testa al Frosinone: la gara con la formazione laziale non si può sbagliare, anche se entrambi i giocatori potrebbero partire dalla panchina. Per la sfida di sabato sera, infatti, Spalletti pare intenzionato a lanciare Lautaro Martinez titolare, magari alle spalle di Icardi, con Nainggolan che potrebbe trovare spazio a gara in corso. Per il centrocampista il tecnico ha in mente un minutaggio ridotto in vista delle tre sfide contro Tottenham, Roma e Juventus. Keita, ancora una volta, partirà dalla panchina.

SPORTEVAI.IT | 22-11-2018 10:36