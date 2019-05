Inter, si accende un nuovo derby di mercato con il Milan

La rivoluzione che il Bayern Monaco si prepara ad attuare nella prossima estate potrebbe avere ripercussioni anche per il calciomercato italiano. Già ufficializzati Hernandez dall'Atletico Madrid e Pavard dallo Stoccarda, il club campione di Germania si prepara a salutare alcuni suoi veterani, da Ribery a Robben, da Boateng a Hummels.

Secondo quanto riporta il quotidiano "Kicker", tra questi è pronto a dire addio alla Baviera anche Thomas Muller, jolly offensivo classe 1989 e campione del mondo con la Nazionale tedesca nel 2014. Su di lui ci sarebbero anche due club di serie A, l'Intere il Milan, che avrebbero chiesto informazioni all'entourage del giocatore sul suo futuro per intavolare una possibile trattativa da giugno.

Al Bayern Monaco dal 2008, Muller arriva da alcune stagioni sotto tono, in cui è spesso partito dalla panchina, e potrebbe decidere di cambiare aria in estate per rilanciare la sua carriera: l'Italia potrebbe rappresentare una sfida intrigante per il giocatore.

Muller, in scadenza di contratto nel 2021, è seguito anche da alcuni club di Premier League. Nella sua prolifica carriera ha segnato 184 gol in 481 presenze tra campionato e coppe con la maglia del Bayern Monaco, vincendo tra le altre cose 7 campionati tedeschi, quattro coppe di Germania, una Champions League e una Coppa del mondo per Club.

In Nazionale conta 100 presenze e 38 reti, inoltre vanta 10 reti nelle fasi finali dei Mondiali di calcio.

SPORTAL.IT | 02-05-2019 16:58