Inter, si continua a cercare un vice Brozovic

05-06-2022 17:16

Sono giorni pesanti per l’Inter, con la proprietà contestata per il possibile sacrificio di Bastoni e l’hashtag #SuningOut diventato trend topic. In tutto ciò Marotta è ancora alla ricerca di un vice Brozovic, e il Chelsea sarebbe venuto in soccorso dei nerazzurri proponendo Ruben Loftus-Cheek, classe 1996.

Come scrive Eurosport, in realtà, i Blues lo hanno offerto per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, mentre l’Inter, che gradisce il giocatore, lo farebbe arrivare a Milano solamente in prestito, non disponendo di una tale cifra per una seconda linea.