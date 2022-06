Inter, si punta a confermare quasi tutto l'attacco

19-06-2022 10:30

La Gazzetta Sportiva in edicola oggi fa il punto sulle operazioni in attacco dell’Inter. Marotta al momento è impegnato in una doppia operazione difficilissima che potrebbe portare ad Appiano Gentile sia Paulo Dybala che Romelu Lukaku, il tutto spendendo una cifra irrisoria rispetto al reale valore dei due giocatori.

Inoltre, la dirigenza nerazzurra sarebbe intenzionata a mantenere in rosa sia Lautaro Martinez che Joaquin Correa, giocatore che gode della fiducia di Simone Inzaghi. Nessun sacrificio in attacco dunque, se si esclude Edin Dzeko, che ovviamente diventerebbe un esubero in caso di arrivo dei due campioni.

Oltre al bosniaco, alla fine sembra che sarà Milan Skriniar il favorito a lasciare Milano, direzione PSG.

