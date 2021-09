Inter, Simone Inzaghi orgoglioso della rabbia post Real Madrid

Al termine del match vinto dall’Inter 6-1 contro il Bologna, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Dazn: “È stata una gran prestazione, quello che ci voleva dopo l’amarezza e la delusione per il risultato di mercoledì. La squadra mi è piaciuta, ha reagito con la giusta rabbia e determinazione”.

Un match che sa di rivincita dopo la sconfitta in Champions contro il Real Madrid nei minuti finali: “Siamo soddisfatti per il risultato perché dopo il Madrid c’era un po’ di preoccupazione. Con il Real abbiamo tirato diciotto volte senza segnare, oggi abbiamo fatto goal alla prima occasione. L’abbiamo sbloccata subito con Lautaro e le cose si sono messe in discesa. Va dato il giusto merito all’Inter, perché abbiamo affrontato una squadra che veniva da due vittorie senza prendere goal”.

Inzaghi in attacco ha tante opzioni per andare in gol: “Si gioca ogni due giorni e mezzo, tutti dovranno dare una mano. Oggi ho fatto riposare Perisic e Calhanoglu, ma avrei voluto concedere riposo a Dzeko che poi è entrato e ci ha aiutato tantissimo. Sanchez al momento non ha ancora minuti nelle gambe. Lautaro Martinez? Sapevo che fosse un giocatore molto importante, ma ora che lo alleno mi rendo conto perché ha fatto tanto bene qui e con la sua Nazionale. Spiace per la traversa clamorosa che ha preso”.

Unica nota stonata Correa, uscito per infortunio. E Sanchez non è ancora in forma: “Sanchez che si è allenato per la prima settimana in gruppo. E’ un grandissimo giocatore, non avevo bisogno di conoscerlo, purtroppo ha avuto una ricaduta in Nazionale, ma ora sta lavorando tantissimo e la mezz’ora di oggi gli sarà utile. Su Correa aspettiamo notizie, sta facendo gli accertamenti”.

Inzaghi chiude parlando di altri protagonisti dell’Inter: “Brozovic l’ho fatto riposare nell’ultima mezz’ora a Genova e anche oggi. Per noi è insostituibile e ci sarà un motivo se ha sempre giocato negli ultimi anni. Abbiamo Barella che può fare il suo ruolo, Vecino l’ha fatto nell’Uruguay e anche Gagliardini per noi è importante e utile, deve solo tornare a star bene dopo l’infortunio al ginocchio. Dumfries? Ha fatto una grande gara. Si sta allenando bene, il suo inserimento è stato più veloce del previsto. E’ un giocatore di quantità e qualità, ha voglia di imparare. Siamo soddisfatti, temevo molto questa partita perché anche con il Real Madrid avevamo fatto una grande gara e avremmo meritato di più. I ragazzi hanno approcciato la gara nel migliore dei modi”.

OMNISPORT | 18-09-2021 21:02