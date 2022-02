Inter, Skriniar: "Dimostrato di poter giocare alla pari con tutti"

16-02-2022 23:54

Il numero 37 dell’Inter Milan Skriniar ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Amazon Prime Video dopo la sconfitta contro il Liverpool per 2-0. Queste le parole, deluse, del difensore nerazzurro:

“In Champions sono i dettagli a decidere le partite. Secondo me abbiamo creato tanto, ma non abbiamo concretizzato. Abbiamo dominato sotto certi punti di vista, ma alla fine non portiamo nulla a casa. Se non segni poi, come si è visto con il Real Madrid, loro alla prima occasione ti fanno gol e questo fa la differenza. In ogni caso sono comunque contento di questa squadra, perché ha dimostrato di potersela giocare alla pari con tutte. Al ritorno dobbiamo provarci”.

OMNISPORT