Inter: Skriniar sempre più lontano

21-06-2022

Prosegue il braccio di ferro tra Inter e PSG per quanto riguarda la cessione di Milan Skriniar.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la trattativa per portare lo slovacco a Parigi è caldissima, favorita dalla presenza di un intermediario molto vicino all’Inter. Così è arrivato il rilancio e l’offerta da 50 milioni di euro è salita a 60, un’offerta migliorativa ma che ancora non soddisfa in pieno la dirigenza nerazzurra.

Non si tratta di un no secco, ma Marotta ed Ausilio continuano a chiedere 80 milioni: il dialogo prosegue, la definizione potrebbe essere imminente, entro la fine di questa settimana, a 68 milioni totali comprensivi di bonus. Intanto il calciatore ha già virtualmente un’offerta da 7,7 milioni netti a stagione.

