Inter, Skriniar tenta il recupero per Istanbul

Il difensore ha lavorato sul campo e prova a esserci per la finale di Champions League contro il Manchester City

23-05-2023 10:47

Milan Skriniar ci tiene a salutare i tifosi dell’Inter scendendo in campo per l’ultima partita della stagione. Il difensore slovacco si sta impegnando per cercare di recuperare per la finale di Champions League contro il Manchester City a Istanbul. Oggi, alla Pinetina, si è allenato sul campo continuando nel suo lavoro a parte rispetto ai compagni. Se dovesse farcela per la finale, poi naturalmente toccherebbe a Simone Inzaghi decidere come impiegarlo: se portarlo in panchina o schierarlo addirittura titolare contro la formazione allenata dallo spagnolo Pep Guardiola e che ha i favori del pronostico.