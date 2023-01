Inter, Skriniar verso il Psg: difficile però sapere quando

24-01-2023 21:17

Il mancato rinnovo del contratto di Milan Skriniar con l’Inter ha riaperto la strada di un suo trasferimento al Paris Saint-Germain. Poco probabile però che il difensore slovacco lasci i nerazzurri per i parigini già in questo mercato di gennaio. Molto più possibile il suo ingaggio a parametro zero per la prossima estate.

Infatti, secondo Le Parisien: “Il Paris ha solo tra 10 e 15 milioni da investire per questa finestra di mercato. E la priorità è quella di un rinforzo un attacco, un attaccante con caratteristiche diverse rispetto a quelle di Sarabia, ceduto al Wolverhampton la scorsa settimana per cinque milioni di euro”.

