Inter, Spalletti costretto a vincere: Conte aspetta

Momento decisivo nella stagione dell'Inter e, in particolare, per il futuro nerazzurro di Spalletti. Oggi va in scena la sfida, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, contro la Lazio. In palio un posto in semifinale (contro il Milan) e la concreta chance di arrivare fino in fondo nel torneo, orfano dalla Juventus (vincitrice delle ultime quattro edizioni). Dopo l'eliminazione dalla Champions League, la Coppa Italia è un obiettivo fondamentale per l'Inter. Spalletti, complici le ultime, negative, prestazioni della squadra, è nuovamente nell'occhio del ciclone.

In tanti credono che la conferma di Spalletti passi dalla conquista di un trofeo. La Coppa Italia potrebbe essere l'occasione giusta. Non dovesse vincere nulla, da non escludere che, in estate, la dirigenza nerazzurra decida di cambiare guida tecnica. Conte, presente allo stadio di Bergamo per Atalanta-Juventus, resta un sogno di tanti top club, anche dell'Inter. L'ex allenatore di Juventus e Chelsea, ha dichiarato di non aver ricevuto nessuna offerta dall'Italia, neppure dall'Inter ma ha confermato la voglia di tornare in gioco al termine dell’anno sabbatico che si è preso. Dopo l'esperienza all'estero, l'idea di tornare a guidare una squadra italiana piacerebbe molto all'ex Ct della Nazionale.

Il nome di Conte è stato accostato all'Inter già in diverse occasioni. La sua leadership, unita ad una capacità unica nel gestire il gruppo, potrebbe farne l'uomo giusto per riportare l'Inter ai massimi livelli, sempre che Spalletti fallisca tutti gli obiettivi stagionali (la conquista di un posto nella prossima Champions League potrebbe non bastare). Insomma, la sfida odierna con la Lazio è di vitale importanza per tanti motivi, compreso il futuro di Spalletti sulla panchina della Beneamata.

SPORTAL.IT | 31-01-2019 09:30