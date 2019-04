Inter, Spalletti rimette in dubbio Mauro Icardi

Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha presentato in conferenza stampa la partita di domenica contro l'Atalanta, rivestendola di un'importanza particolare: in caso di vittoria, la qualificazione dei nerazzurri alla prossima Champions League sarebbe ormai a un passo. "E' una gara fondamentale, l'ho definita gara massiccia anche per l'importanza che ha in classifica, sono nostri avversari diretti. L'Atalanta è bella non per caso, mantiene la stessa identità da anni e gioca grandi partite. Aspirano ad entrare in Champions ed hanno tutte le carte in regola per poterlo fare".

Il tecnico nerazzurro non si è sbilanciato sulla titolarità di Nainggolan e Mauro Icardi: "Dipende un po' dai momenti. In questo caso non vi dico chi gioca e chi no. A volta possono sembrare all'opposto le risposte che si danno ma hanno la stessa matrice: fare sempre il bene dell'Inter".

"L’Inter è una squadra e non un singolo calciatore, perché dev’essere così. Poi come ho già detto più volte all’interno di una stagione ci sono momenti dove vanno fatte delle riflessioni".

San Siro fischierà Icardi, al ritorno al Meazza: "Sullo stadio non ho mezzi per giudicare cosa sia più giusto. Un pubblico importante come quello dell'Inter merita uno stadio importante, che si vada in una direzione o nell'altra. L'Inter è di quelli che amano l'Inter, che l'hanno a cuore. Di chi partecipa per sostenerla. Sono convinto che sanno come comportarsi in generale. E noi dobbiamo riflettere sulle cose che ci riguardano e trovare degli spunti. Mi aspetto che ci sia volontà di andare ad aiutare la squadra, il gruppo e i colori per fare risultato. la squadra che affrontiamo necessita di tutta la forza che possediamo".

Difficile il recupero di Lautaro Martinez e De Vrij: "Vediamo quello che succede in allenamento. E' una situazione dove siamo sulla via di mezzo. Si valuta tutto. Per domani è difficile per tutti e due".

