Inter, Stellini soddisfatto: "Dobbiamo aggredire e dominare"

Ha vinto lo Scudetto con alcune giornate di anticipo, ma l’Inter non vuole fermarsi. Dopo la conquista del titolo matematica, infatti, la formazione nerazzurra ha battuto la Sampdoria prima e la Roma, poi distanziandosi ulteriormente dalle squadre che lottano per giocare in Champions League.

3-1 contro la Roma, che condanna la formazione giallorossa a giocarsi con il Sassuolo la Conference League negli ultimi 180 minuti. Per i nerazzurri 88 punti in classifica, con la possibilità di andare oltre 90 nelle ultime due gare che chiuderanno la stagione.

Al termine della gara contro la Roma, è intervenuto il vice di Conte, Stellini: “Anche in un momento come questo, di grande gioia e festeggiamenti, è giusto affrontare le partite come abbiamo fatto stasera, in modo combattivo. È il quindicesimo successo consecutivo di fila in casa e non è roba da poco. Noi ci aspettiamo sempre di fare bene in queste partite”.

Conte vuole proprio questo dalla sua Inter, vincere come se non fosse stato ancora conquistato lo Scudetto: “La mentalità è la prima cosa ed è ciò che ci aspettiamo dai ragazzi, che giochino le partite sempre per vincere e per aggredire l’avversario riuscendo a dominarlo e batterlo”.

Juventus-Inter sarà fondamentale nella corsa Champions, un Derby d’Italia per nulla scontato. Il dubbio dei nerazzurri è relativo ad Alexis Sanchez, sostituito nel match contro la Roma per infortunio: “Ha preso un colpo molto duro alla caviglia, è uscito perché aveva perso un po’ di sensibilità e ha preferito uscire. Crediamo di recuperarlo per la prossima gara”.

Nonostante lo Scudetto, per l’Inter sarà una sfida contro la Juventus con i titolarissimi e la voglia di continuare a vincere. Sopratutto in un Derby d’Italia.

12-05-2021