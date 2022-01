Inter, la svolta di Zhang: via libera per il mercato, due colpi in arrivo

25-01-2022 11:16

La giornata di lunedì 24 gennaio è stata a dir poco movimentata per Simone Inzaghi . Atteso “solo” come il giorno del summit di mercato con i dirigenti dell’Inter per pianificare le linee guida in vista dell’ultima settimana di trattative, in realtà dal primo giorno del breve periodo di riposo reso possibile dalla pausa del campionato l’allenatore piacentino ha “incassato” la positività al Coronavirus , che gli ha impedito di partecipare di persona alla riunione di mercato.

Inter, si sblocca il mercato: doppio regalo in arrivo per Inzaghi

Ma questa è stata l’ultima delle brutte notizie per Simone Inzaghi , se è vero che gli aggiornamenti arrivati dall’amministratore delegato Beppe Marotta , dal direttore sportivo Piero Ausilio e dal vice Dario Baccin, la triade che si occupa del mercato dell’Inter, è arrivata una significativa apertura circa la doppia richiesta di Inzaghi, che per la seconda parte della stagione vorrebbe avere a disposizione un esterno sinistro e un attaccante in più.

Apertura favorita da quella provenuta da Steven Zhang che, complice anche la fresca emissione del nuovo bond da 415 milioni , ha dato il via libera a un investimento, pur su cifre contenute, che guardi alla prossima stagione.

Alla voce punta, necessaria dopo l’infortunio di Joaquin Correa , si avvicina lo sbarco in nerazzurro di Felipe Caicedo . Il fedelissimo di Inzaghi, allenato dal tecnico nerazzurro alla Lazio per tre stagioni, sta per essere liberato dal Genoa, dove l’ecuadoriano ha trovato poco spazio nella prima parte del campionato, dopo l’arrivo di Roberto Piccoli dall’Atalanta.

Restano da definire solo i dettagli, che tali non sono, ma che non dovrebbero mettere in discussione la buona riuscita dell’affare, ovvero se Caicedo riuscirà a svincolarsi dal Genoa e la durata del contratto che legherà l’ex laziale all’Inter. In caso di complicazioni last minute tornerebbe di moda l’opzione Eddie Salcedo di ritorno dal prestito allo Spezia.

Inter, per la fascia sinistra idea Gosens

Anche l’innesto di un esterno sinistro di centrocampo è però necessario, visto che Aleksandar Kolarov sembra deciso a lasciare il club con sei mesi d’anticipo sulla scadenza del contratto, interrompendo così dopo un anno e mezzo l’avventura all’ Inter che lo ha visto protagonista in campo con il contagocce.

Qui però per l’Inter la novità è sostanziale visto che se il preferito di Inzaghi, Filip Kostic , resta un obiettivo difficile da raggiungere vista l’irremovibilità dell’ Eintracht Francoforte a cedere il giocatore a gennaio a titolo definitivo o in prestito, è spuntata un’altra candidatura, quella di un giocatore che ben conosce la Serie A come Robin Gosens .

Mercato Inter: futuro in bilico per Ivan Perisic

La situazione dell’esterno dell’Atalanta è delicata. Ancora fuori per infortunio in una stagione che lo ha visto disputare ben poche partite, il giocatore non è più incedibile per la Dea, che deve liberare un posto per Jeremie Boga , prelevato dal Sassuolo.

Già sul taccuino del Newcastle, pronto a offrire un ricco ingaggio da 3,5 milioni nett, Gosens non disdegnerebbe di rimanere in Italia: l’Inter potrebbe sostenere al momento solo un prestito e i tempi tecnici per l’operazione sono comunque stretti.

I campioni d’Italia vogliono vederci chiaro anche sulle condizioni fisiche di Gosens, ma ha la necessità di piazzare un colpo importante a sinistra anche perché il futuro di Ivan Perisic è ancora nebuloso, visto che l’accordo per il rinnovo del contratto non c’è ancora.

Di fatto sarebbe un anticipo del mercato estivo, per un’operazione che garantirebbe comunque a Inzaghi una prima scelta per uno dei migliori esterni della scorsa stagione a livello internazionale.

