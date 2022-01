Inter, arrivano brutte notizie dal mercato per Simone Inzaghi

24-01-2022 16:34

Il pareggio tra Milan e Juventus ha accontentato solo Inter e Napoli. La squadra di Luciano Spalletti sembra essere tornata a correre come a inizio stagione, complice il recupero dei tanti infortunati, mentre quella di Simone Inzaghi ha visto aumentare il vantaggio sui rossoneri, passati in due partite dalla possibilità di sorpassare i cugini, pur con una partita in più, al rischio di scivolare addirittura a -7 in caso di sconfitta nel derby in programma alla ripresa del campionato, il 6 febbraio.

L’Inter vola, Inzaghi chiede un “regalo” sul mercato

Eppure, dopo la sofferta vittoria sul Venezia, lo stesso Inzaghi non ha usato giri di parole davanti alle telecamere per invocare uno o due rinforzi in vista della seconda parte di stagione. Il tecnico piacentino è ovviamente soddisfatto per il rendimento di tutti i propri giocatori, ma non ha potuto non osservare una leggera flessione nelle prestazioni della squadra nell’ultimo mese, comunque mascherato dai risultati e dalla qualità della rosa a disposizione, tra titolari e riserve.

Nell’imminente summit con l’amministratore delegato Beppe Marotta, il ds Piero Ausilio e il presidente Steven Zhang, Simone Inzaghi è pronto a chiedere due ritocchi: un esterno sinistro di centrocampo e un attaccante, esigenza quest’ultima resasi necessaria dopo l’infortunio di Joaquin Correa e che ha costretto Inzaghi a centellinare prima del derby l’impiego di Lautaro Martinez, diffidato, per non rischiare di affrontare il Milan con a disposizione i soli Edin Dzeko e Alexis Sanchez, quest’ultimo peraltro in gran spolvero.

Inter, si allontana l’arrivo anticipato di Filip Kostic

Del resto lo stesso Inzaghi aveva avallato la cessione di Martin Satriano, il giovane attaccante uruguaiano che aveva ben impressionato durante il ritiro estivo e di fatto quinta punta della prima squadra per tutta la prima parte della stagione, proprio immaginando l’arrivo di un volto nuovo durante il mercato invernale.

Il momento societario attraversato dall’Inter però non permette investimenti fino alla prossima estate, per questo anche l’ultima settimana di mercato rischia di scivolare via senza novità alla voce acquisti. O almeno senza acquisti che richiedano un esborso economico. Difficile quindi riuscire ad agganciare l’esterno a tutta fascia invocato da Inzaghi, visto che il club non avrebbe intenzione di anticipare l’arrivo di Filip Kostic, serbo dell’Eintracht Francoforte sul quale l’Inter è forte in vista della scadenza di contratto prevista per il prossimo 30 giugno.

Le alternative prese in considerazione sono quelle del belga Timothy Castagne, ex Atalanta, in forza al Leicester, e dello spagnolo Angelino del Lipsia, ma in entramtbi i casi si tratta di trattative in salita.

Attacco Inter, strada in salida per Caicedo: idea Salcedo

In attacco si fa dura anche la strada che conduce a Filipe Caicedo del Genoa, pupillo di Inzaghi dai tempi della Lazio. Il Grifone infatti non apre al prestito, pertanto l’Inter potrebbe decidere di limitarsi a riportare alla base Eddie Salcedo, attaccante italo-colombiano di rientro dal prestito allo Spezia dove ha avuto poco spazio.

Non è certo questo il profilo dell’attaccante a cui ambirebbe Inzaghi, ma il passo cadenzato delle concorrenti rischia paradossalmente di danneggiare il tecnico nerazzurro e convincere la società che la rosa possa condurre al termine questa stagione in modo vincente anche senza ulteriori rinforzi.

