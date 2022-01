L'Inter vince ma scoppia il caso: Inzaghi e Dzeko furiosi

22-01-2022 21:14

L’Inter riprende la sua corsa dopo il pareggio di Bergamo: la capolista piega con difficoltà il Venezia, centra la nona vittoria in dieci partite e blinda il suo primo posto dal possibile assalto del Milan. A tenere banco dopo la gara sono però le condizioni del terreno di gioco di San Siro: sia Simone Inzaghi, sia Edin Dzeko non hanno nascosto una certa irritazione per come è ridotto il prato del Meazza, che tra l’altro domenica sera ospiterà il big match Milan-Juve.

Inter, Inzaghi e Dzeko furenti: “Così non si riesce a giocare”

Il tecnico dei nerazzurri è chiaro: “Oggettivamente su questo campo non si riesce a giocare. Qualcosa bisogna fare, non è mai stato così e adesso c’è da porre un rimedio”, ha spiegato Inzaghi. “E’ il problema più grande al momento, sta diventando ingiocabile sia per noi che per il Milan”.

Un campo che rischia di provocare infortuni: “Siamo un po’ stanchi tutti, speriamo che il campo di San Siro possa migliorare perché è un disastro“, ha confermato Edin Dzeko. “La palla si ferma tanto e diventa più difficile. Ora riposiamoci e pensiamo al Milan. Penalizza entrambe un campo così”.

Inter, Inzaghi: “Ci abbiamo creduto fino alla fine”

Inzaghi ha applaudito la squadra per la vittoria in rimonta: “La squadra ci ha creduto fino alla fine, i ragazzi sono stati bravissimi considerando il periodo con i due supplementari in Coppa Italia e la gara di Bergamo. Abbiamo vinto una Supercoppa, siamo andati avanti in Champions, sono segnali e adesso ci godiamo questo successo e recuperiamo energie fisiche. Mercoledì ci ritroveremo e ci prepareremo per il derby”.

Inter, Dumfries in crescita: “Ora so cosa devo fare”

Una delle note più liete di quest’ultimo periodo in casa Inter è la crescita costante del terzino Dumfries: “Sono qui da tempo ed ormai so quello che devo fare in campo. Credo che siamo stati bravi a sviluppare una buona manovra ed alla fine abbiamo vinto. I tifosi? Mi fanno molto piacere i loro messaggi. Ora la sosta è ottima, ci riposiamo un po’ prima di riprenderci”.

