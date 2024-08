Inter, Taremi ko per la prima di A ma Inzaghi ha trovato soluzione al problema attacco

L'iraniano è infortunato e rischia seriamente di saltare il Genoa alla prima giornata. Nessun problema per il tecnico nerazzurro che trova rimedio

Si avvicina l’inizio della Serie A. Chi parte con notevoli aspettative e un titolo da difendere è l’Inter di Simone Inzaghi. Per la prima di campionato i nerazzurri dovranno fare a meno di Mehdi Taremi, infortunatosi dopo i gol segnati nelle prime amichevoli. Ma nessun problema per il tecnico dei campioni d’Italia che ha già trovato in casa la soluzione per ovviare alla probabile assenza dell’iraniano. Di chi si tratta? Di Lautaro Martinez, pronto al rientro anticipato per dare una mano alla causa.

Vacanze finite: Lautaro torna prima

Addio vacanze: Lautaro Martinez è pronto a tornare. La tabella di marcia iniziale recitava 8 agosto come data del rientro dell’attaccante argentino, reduce dal successo in Coppa America. Invece il Toro ha preferito anticipare di un paio di giorni, così da farsi trovare abile e arruolabile in occasione della prima giornata di campionato che vedrà l’Inter impegnata allo stadio Marassi contro il Genoa. Per Simone Inzaghi si tratta di una splendida notizia che semplificherà parecchio la formazione da mandare in campo.

Taremi può recuperare gradualmente

Questa notizia semplifica il lavoro di recupero di Mehdi Taremi, attualmente infortunato. Con i primi gol nelle amichevoli il bomber iraniano aveva provato mettere un po’ di pressione alla solida coppia formata da Thuram e Lautaro Martinez. Chiaro che questo problemino fisico rende il suo inserimento meno immediato, anche di spazio l’ex calciatore del Porto ne avrà comunque tanto considerati i numerosi impegni cui andrà incontro il team meneghino.

Tutto pronto anche per il rinnovo del Toro

Per quanto riguarda Lautaro, bisogna riconoscere che non è il primo grande gesto che fa nei confronti della squadra e della società che rappresenta. La rinuncia ad un paio di giorni di vacanze merita certamente un encomio, ma ancor più importante è stato il passo fatto nei confronti dei dirigenti in relazione al rinnovo contrattuale. La richiesta iniziale era di 12 milioni di euro annui, ne prenderà 3 in meno per un accordo che di fatto è già blindatissimo e sarà presto anche annunciato. Per la gioia di Inzaghi e di tutto il popolo nerazzurro.