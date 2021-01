Inter, tifosi in ansia ma arrivano buone notizie

I tifosi dell’Inter possono tirare un “parziale” sospiro di sollievo. La squadra di Antonio Conte infatti dovrà fare a meno di Danilo D’Ambrosio per almeno un mese. L’esterno difensivo è uno dei giocatori su cui il tecnico conta maggiormente per la sua esperienza e per la capacità di interpretare al meglio i compiuti assegnati dall’allenatore.

Nella giornata di ieri però è arrivato l’infortunio che ha spaventato i tifosi. Il giocatore si è accasciato al suo tenendosi il ginocchio e facendo pensare a tutti il peggio: la rottura del legamento crociato. Oggi invece sono arrivate notizie più confortanti anche se non così positive. Il giocatore ha infatti riportato la distrazione del legamento collaterale del ginocchio sinistro e dovrà rimanere a riposo almeno un mese.

La reazione dei tifosi

Sui social I fan interisti tirano un mezzo sospiro di sollievo, anche se l’infortunio non è da sottovalutare: “Poteva andare molto peggio – scrive Luca – Io ho avuto la stessa cosa e sono stato fermo per due mesi, chiaramente le cure che avrà lui non saranno le mie sicuramente però diciamo che non è da prendere sottogamba, minimo si salta un mese”.

Manca il piano B

Anche il giornalista Fabrizio Biasin torna sulla notizia, riportando le condizioni del giocatore e aggiungendo: “Ieri nell’ultimo assalto alla Samp è mancato il famoso piano B: lui. Forza Danilo”. Un messaggio che ha scatenato la reazione di tanti tifosi come Tayeb: “Ringraziate il mister che adesso parlate del piano B, qualche anno fa parlavate del Lato B e di Wanda”.

Anche un post su D’Ambrosio diventa un modo per parlare di Antonio Conte, che per una parte della tifoseria sembra ormai diventato un vero e proprio nemico: “Il problema è un allenatore che non sa leggere la partita, non ha niente di tecnico, solo di furore agonistico. Non si può far giocare per 70 minuti Gagliardini e solo 20 Eriksen”. Mentre Rocco scrive: “Se il tuo piano B si chiama D’Ambrosio (un difensore) c’è un grosso problema”.

SPORTEVAI | 07-01-2021 13:26