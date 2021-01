Mercato Inter, il grande obiettivo di Conte è più vicino

“Io alleno i giocatori che ho a disposizione, la società sa bene quali sono le necessità…”.

Con queste sibilline parole Antonio Conte ha commentato la sconfitta dell’Inter contro la Sampdoria, che ha fermato a otto la serie di vittorie consecutive dei nerazzurri in campionato e impedito di approfittare dello scontro diretto tra Milan e Juventus.

A Marassi il tecnico salentino si è affidato nel tentativo di rimonta a Christian Eriksen e Romelu Lukaku, in panchina in avvio per motivi differenti: il danese è in attesa di sistemazione, il belga non è al meglio ed è stato risparmiato in vista della partita contro la Roma.

L’assenza in organico di un’alternativa di ruolo allo stesso Lukaku e di un giocatore di fantasia a centrocampo ha pesato, ma prima di operare sul mercato in entrata i nerazzurri hanno bisogno di sfoltire. Oltre allo stesso Eriksen, bisognerà piazzare Andrea Pinamonti e forse Matias Vecino, per poi puntare su uno o due innesti.

Uno di questi potrebbe essere Alejandro Gomez, certo di lasciare l’Atalanta.

L’Inter è pronta a sferrare l’assalto per l’argentino, forte dei buoni rapporti con la società bergamasca e anche della buona notizia proveniente dal fronte Juventus. I bianconeri sembrano infatti defilati nella corsa all’ex Catania, perché lo scambio tra Gomez e Federico Bernardeschi non andrà in porto.

L’ex Fiorentina vuole infatti restare a Torino fino al termine della stagione, senza contare che l’ingaggio di 3,5 milioni percepito dal numero 33 della Juve è troppo elevato per l’Atalanta. La Juve sembra inoltre ormai indirizzata su Fabio Quagliarella, rimasto in panchina nella Sampdoria che ha battuto proprio l’Inter.

Per i milanesi, allora, l’ostacolo nella corsa a Gomez sarà rappresentato dalla volontà del presidente Percassi di non abbassare le pretese iniziali sul prezzo del cartellino del Papu, stimato in 15 milioni. Una cifra inaccessibile per l’Inter in questo momento se prima non si farà cassa attraverso le cessioni.

