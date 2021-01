L'Inter perde, Conte trova i colpevoli e parla di mercato

L’Inter cade nel momento peggiore subendo in casa della Sampdoria la seconda sconfitta in campionato che spezza la serie di otto vittorie consecutive.

Il tutto nella giornata di Milan-Juventus. I nerazzurri non sfruttano il calendario e si arrendono ai colpi degli ex Antonio Candreva e Keita Balde.

Una beffa che dà ad Antonio Conte un motivo ulteriore per parlare di partita stregata nell’analisi della gara ai microfoni di ‘Sky Sport’: “È stata una partita un po’ strana. Siamo passati dal rigore sbagliato a subire un uno-due. La squadra sta facendo bene e anche oggi ha fatto quello che doveva fare, giocando e creando molto. A volte perdi partite come questa, che non meriti. Sulla ribattuta sul rigore sbagliato, potevamo segnare, ma non era giornata. Nel primo tempo abbiamo dominato e siamo andati sotto di due gol. Ci abbiamo provato, meritavamo di più, direi che oggi la Dea bendata si è dimenticata di noi”.

A Marassi si è giocato senza i due bomber. Panchina per 90 minuti per Fabio Quagliarella, che potrebbe approdare alla Juventus, mentre Romelu Lukaku, non al meglio, è entrato nella ripresa.

Conte spiega: “Non era la prima volta che giocavamo senza Romelu. Conosciamo benissimo le sue qualità, ma oggi non era al 100% e si è visto anche quando è entrato”.

C’è stato spazio anche per Christian Eriksen, in uscita, ma per il quale non ci sono novità.

Conte ha parlato anche di mercato senza sbilanciarsi sulle possibili operazioni in entrata: “Come ho sempre fatto, cerco di sfruttare tutte le opzioni in base alle situazioni. Io sono a completa disposizione del club su qualsiasi decisione possa prendere. Più di questo non posso fare. La società sa perfettamente cosa fare, e io mi metto solo a lavorare come ho sempre fatto da quando sono arrivato all’Inter. Qualsiasi decisione verrà presa sarà sempre condivisa. Attaccanti? La nostra fase offensiva, considerando le occasioni create, è ottima. Attacchiamo con tanti uomini, diamo ampiezza, i centrocampisti si inseriscono”.

