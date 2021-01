Milan, Coronavirus per Rebic e Krunic: niente Juventus

Il calcio italiano sprofonda di nuovo nell’incubo Coronavirus . Il 2021 è infatti iniziato decisamente male, con un elevato numero di positività tra calciatori e componenti dello staff tecnico.

Il Milan ha infatti comunicato la positività al tampone di Ante Rebic e Rade Krunic , che saranno ovviamente costretti a saltare la super sfida della 17a giornata contro la Juventus .

Questo il comunicato della società: “AC Milan comunica che Ante Rebić e Rade Krunić sono risultati positivi ad un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri in previsione della gara contro la Juventus. I giocatori, asintomatici, sono rimasti in isolamento a domicilio dove oggi è stato prelevato un secondo tampone di controllo. Le autorità sanitarie sono state prontamente informate. Tutti i componenti del gruppo squadra sono stati sottoposti ad ulteriore test in data odierna con esito negativo”.

Le due ulteriori defezioni si aggiungono a quelle degli juventini Alex Sandro e Juan Cuadrado , mentre il resto dei tamponi effettuati all’interno del gruppo squadra della Juventus hanno dato esito negativo.

La gara di San Siro perde quindi quattro sicuri protagonisti e quattro titolari , ma ad essere maggiormente nei guai è proprio il Milan, di fatto ora senza alternative a centrocampo, dove già Stefano Pioli dovrà fare a meno di Bennacer infortunato e di Tonali squalificato.

Il tecnico emiliano sarà quindi costretto a schierare Hakan Calhanoglu in mediana al fianco di Frank Kessié, mentre sulla trequarti con Castillejo a destra del tridente dovrebbero agire Brahim Diaz in mezzo e Jens-Petter Hauge a sinistra alle spalle di Leao. Nessuna alternativa a centrocampo in panchina per il Milan.

OMNISPORT | 06-01-2021 13:01