Mercato Juventus: per l'attacco è corsa a due

La Juventus è pronta a sfidare, a San Siro, il Milan. Una sfida che vale tantissimo per i bianconeri, obbligati a vincere per non allontanarsi troppo dal vertice e dal sogno decimo Scudetto consecutivo.

Andrea Pirlo sta pensando anche al prossimo futuro. Come è noto, la Juventus è alla ricerca di un attaccante di esperienza che possa completare il pacchetto offensivo attualmente a disposizione del tecnico bianconero.

Al momento, per il posto vacante di centravanti bianconero, ci sarebbe una corsa a due, ovvero Fabio Quagliarella e Graziano Pellè, due “ragazzi” ben oltre i 30 anni. Il bomber blucerchiato è del 1983, L’ex Shandong Luneng ha già festeggiato i 35 anni.

Fabio Quagliarella piace per la sua grande capacità di incidere in tempi rapidi. L’attaccante blucerchiato accetterebbe la proposta bianconera ad una sola condizione: accordo di 18 mesi e non di soli sei mesi.

Diversa la posizione di Graziano Pellè. L’ex nazionale azzurro, dopo quattro anni e mezzo, ha concluso la sua esperienza in Cina con il Shandong Luneng. Attualmente è disponibile e pronto a tutto pur di rimettersi in gioco. La Juventus sarebbe il massimo.

Molto dipenderà dalle richieste di Andrea Pirlo e dall’investimento necessario. La Vecchia Signora non vuole spendere quasi nulla ed è concentrata anche sul fronte cessioni (si vorrebbe piazzare Sami Khedira, fuori dal progetto bianconero da tantissimo tempo).

La sensazione è che nei prossimi giorni, la Juventus prenderà la decisione finale circa il nuovo attaccante. Salvo novità, dovrebbe essere italiano, molto maturo e ad un costo molto contenuto. Intanto c’è da giocare con il Milan.

