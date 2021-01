Mercato Milan, Pioli insegue l'ex pupillo in Premier League

Il Milan, come riporta il quotidiano britannico “The Guardian”, starebbe pensando a una vecchia conoscenza di Stefano Pioli per rinforzare la trequarti. Non un giocatore qualsiasi per il tecnico rossonero, ma colui che lo ha fatto diventare grande. Si tratta di Felipe Anderson, ex attaccante della Lazio dal 2013 al 2018. Il brasiliano, attualmente in forza al Porto, non sta passando un bel momento, avendo giocato solo 49 minuti in campionato dall’inizio della stagione. L’esterno carioca, ex compagno di Neymar ai tempi del Santos – squadra con cui ha vinto la Copa Libertadores – è in cerca di una nuova avventura e non sdegnerebbe affatto un ritorno in Italia.

Felipe Anderson ha lasciato la Serie A poco più di due anni fa, trasferendosi al West Ham per 38 milioni di euro. L’esperienza in Premier League è da considerarsi positiva, fino all’arrivo di David Moyes sulla panchina degli Hammers. Costretto praticamente a cambiare aria, la scorsa estate è finito in prestito alla corte di Conceicao. Le cose però non sono migliorate, tutt’altro.

E pensare che con Pioli, Felipe Anderson ha toccato il punto più alto in carriera. Grazie a una serie di gol, assist e giocate da campione, il brasiliano è riuscito a trascinare la Lazio in Champions League. Fino a quel momento la gioia più grande in panchina nella carriera del mister emiliano. Dopo quell’annata, anche l’attuale tecnico del Milan non ha saputo più ottenere grandi risultati, fino ad oggi. I rossoneri sono primi in classifica e hanno tutta l’intenzione di restarci. Il calciatore verdeoro, classe 1993, è ancora in grado di fare la differenza. Pioli questo lo sa bene, così come un certo Pelè, che in passato ha scommesso proprio su Anderson dicendo: “Può diventare una stella”. Ai rossoneri, per ora, basterebbe un’alternativa ideale per non smettere di sognare.

OMNISPORT | 05-01-2021 20:37