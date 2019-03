Inter, torna Icardi: sui social spunta un like inatteso

Per i tifosi dell’Inter e soprattutto per Luciano Spalletti è arrivata finalmente una buona notizia dal punto di vista tecnico-tattico: Mauro Icardi torna in gruppo e quindi in teoria potrebbe essere anche schierato nell’impegno che vedrà protagonisti i nerazzurri domenica prossima, alle ore 20.45 a San Siro contro la Lazio (starà poi al tecnico valutare se sia il caso di mandarlo subito in campo).

Gradimento croato – L’account Instagram di Sky Sport aveva riportato appunto la notizia del rientro col resto dei compagni del centravanti argentino e soprendentemente è arrivato un like di uno di quelli che veniva considerato uno dei suoi “nemici”, ovvero Marcelo Brozovic, che stando a quanto riferito da alcune fonti nelle scorse settimane avrebbe creato assieme a Perisic una sorta di “clan degli slavi”, che avrebbe avuto parecchi screzi con Icardi ed avrebbero portato alla rottura con la fascia di capitano passata sul braccio di Samir Handanovic.

Strappo da ricucire – Naturalmente si è ancora lontani dal poter affermare che tutto sia tornato alla normalità, perché il rapporto con alcuni giocatori nerazzurri del numero nove non è certo idilliaco, ma indubbiamente sono importanti segnali di distensione in vista di un finale di stagione che si prospetta molto interessante per quanto riguarda la caccia ai posti in classifica che valgono l’accesso alla Champions League. E Icardi può fare molto comodo all’Inter visto che rimane il miglior realizzatore della squadra, questo sembrano averlo capito tutti.

SPORTEVAI | 26-03-2019 13:55