Inter, svolta Icardi dopo 40 giorni: obiettivo Lazio

A 40 giorni dalla cocente degradazione con conseguente addio alla fascia di capitano, Mauro Icardiè tornato ad allenarsi con i compagni adAppiano Gentile. Il bomber dell’Inter, infuriato per il provvedimento del club, si era autoesiliato nelle ultime 6 settimane, limitandosi a un lavoro di fisioterapia per curare il ginocchio infiammato.

Nelle ultime settimane è arrivato il lento lavoro di ricucitura da parte di Beppe Marotta e dell’avvocato Nicoletti, scelto dalla coppia Wanda Nara-Maurito per appianare le divergenze: nella scorsa settimana si è giunti a una tregua e il giocatore si è rimesso a disposizione di Spalletti. Dopo alcuni giorni di seduta personalizzata per recuperare dal lungo stopp, finalmente martedì Icardi si è allenato con la squadra quasi al completo.

Sotto gli occhi di Luciano Spalletti, Steven Zhang, Marotta e Ausilio, Icardi ha svolto tutta la seduta con i compagni, molti al rientro dalle nazionali. L’obiettivo del giocatore è convincere Spalletti e tornare arruolabile per la partita di campionato di domenica prossima contro la Lazio a San Siro: Maurito sogna un rientro in grande stile dopo tanti mesi lontano dal campo. Il Biscione ha bisogno come il pane dei suoi gol per tenere a distanza Milan e Roma e assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions League; poi le strade, probabilmente, si separeranno.

L’ex allenatore dell’Inter Gigi Simoni in un’intervista al Corriere della Sera ha parlato della situazione di Mauro Icardi all’Inter. “Molto, quasi tutto, è nato da una situazione che più anomala non si può, mai vissuta in 60 anni di calcio: vale a dire una moglie che fa da procuratore al marito”, spiega Simoni. “Bisogna esserci dentro per giudicare, però non è per niente semplice gestire certe situazioni. Se Wanda Nara non fosse andata, ogni domenica sera, in tivù a parlare di calcio forse la situazione non sarebbe precipitata. Del rinnovo del contratto del marito, con tanto di cifre, non si discute in pubblico, ma nella sede dell’Inter. La moglie di Icardi ha fatto delle considerazioni sulla squadra che non saranno sicuramente piaciute a qualche compagno di Icardi”.

SPORTAL.IT | 26-03-2019 13:35