Inter-Udinese, Gotti: "Obiettivo coi nerazzurri è fare punti"

30-10-2021 17:56

Il tecnico dell’Udinese Luca Gotti ha appena parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di San Siro con l’Inter valida per l’11° giornata di Serie A TIM.L’Udinese arriva da quattro pareggi consecutivi in Serie A (gli ultimi tre tutti per 1-1): non arriva a cinque di fila nel massimo campionato dal febbraio 1983 (sette in quel caso).

Queste le parole di Luca Gotti:

“A mio giudizio quest’anno il sistema è il medesimo ma sono cambiate alcune linee di gioco, è una via di mezzo tra l’Inter dell’anno scorso e la Lazio dello scorso campionato. Una via di mezzo che si adatta a questa Inter che ha cambiato anche due/tre interpreti rimanendo una squadra di assoluto valore. Un aspetto che preoccupa dei nerazzurri? Un aspetto in particolare no perché l’Inter è una squadra forte. Domani voglio vedere una squadra che farà di tutto per portare a casa dei punti […] Siamo tutti dispiaciuti, io per primo, del risultato che è maturato contro il Verona. Quella di domani contro l’Inter è la terza partita in una settimana, l’obiettivo è quello di recuperare le energie al meglio e di ricreare quell’intensità mentale che ha caratterizzato le prima due partite della settimana contro Atalanta e Verona”.

