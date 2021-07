Inter, uno scambio per prendere la stella del futuro

In attesa di sbloccare della definizione dell’affare Hakimi con il Psg, l’Inter lavora anche per un nuovo colpo in entrata. L’obiettivo di Beppe Marotta è rafforzare il parco attaccanti con un giocatore giovane e di talento, con margini di crescita importanti: Giacomo Raspadori.

Scambio Raspadori-Vanheusden

La trattativa per il centravanti del Sassuolo, impegnato in queste settimane con la Nazionale agli Europei, s’è arenata ma Marotta sembra aver trovato la chiave giusta per sbloccare la situazione, almeno secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport. L’Inter, infatti, potrebbe inserire come contropartita nell’affare con il Sassuolo Zinho Vanheusden, giovane difensore che l’Inter ha recentemente riacquistato dallo Standard Liegi.

Dopo la partenza di Marlon il Sassuolo ha bisogno di un centrale e Vanheusden rientra alla perfezione nei parametri del club neroverde. Possibile, dunque, che il difensore – reduce da due infortuni- venga inserito in uno scambio con Raspadori.

I tifosi dell’Inter sperano

I tifosi dell’Inter sperano che questa mossa possa portare il Sassuolo a concludere l’accordo con il club nerazzurro. “Fate presto! Raspadori non possiamo farcelo scappare”, scrive Matteo su Facebook. “Raspadori sarebbe un grande colpo, ma penso che Vanheusden non basterà per convincere il Sassuolo”, aggiunge Marco.

Massimo, invece, è più scettico: “Vanheusden s’è rotto due volte, secondo me il Sassuolo non accetterà”. Filippo, invece, preferirebbe un’altra strategia: “Vanheusden è un giocatore su cui scommettere, non ci sono molti difensori affidabili in giro. Non so se vale la pena sacrificarlo per Raspadori”.

