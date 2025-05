Inter, Viviano attacca Cassano: "Non sei normale, mi avveleno a sentirti"

L'ex portiere, che è stato anche compagno di squadra del barese, contesta le critiche violente mosse da Fantantonio a Inzaghi e ai nerazzurri

Si sta ritagliando un ruolo da “fustigatore” di sapientoni Emiliano Viviano dopo aver appeso i guanti al chiodo. L’ex portiere di Sampdoria e Bologna è diventato una sorta di grillo parlante sui podcast e a tv Play dove si diverte a correggere le opinioni troppo invasive dei suoi ex colleghi e stavolta ad andarci sotto è stato Antonio Cassano di cui è stato anche compagno di squadra con la maglia blucerchiata.

Da Capello a Cassano, nessuno viene risparmiato

A finire nel mirino della critica di Viviano era stato nei giorni scorsi Capello, accusato di essere severo con tutti gli allenatori come se fosse stato lui l’unico tecnico bravo al mondo, ora sotto processo finisce Cassano per le infinite e reiterate parole velenose nei confronti di Inzaghi.

FantAntonio spietato con Inzaghi

A Viva el Futbol il barese era arrivato a dire che anche vincendo la Champions sarebbe stata una stagione di m…per l’Inter con tanto di bordate a Inzaghi (“ditemi quale è il suo bel gioco”) e ai giocatori, Barella e Bastoni su tutti.

Dai microfoni di TV Play, Viviano replica: “Mi sono avvelenato da solo a leggerlo… Non devi essere normale per dire che anche se vince la Champions la stagione dell’Inter è un disastro. Il problema è che se lui ha una certa opinione, anche se Simone Inzaghi vince sette Champions ti dirà che non gliene frega nulla perché per lui è scarso. Non si può avere un dialogo con una persona così, e succede su mille giocatori”.

Per Viviano impossibile ragionare con Cassano

Viviano è stato compagno di Cassano alla Samp, i due si conoscono benissim. “Lo dico perché lo conosco privatamente: ha la sua opinione e tu la devi accettare per quella che è. A me per esempio non piace Massimiliano Allegri, preferisco altri tipi di allenatore, ma se vincesse tutto e io continuassi a dire che è scarso sarei io un cogl…e. Lui invece non cambierà mai opinione, è così”.

L’ex portiere azzurro ha ricordato infine che anche in passato il barese ha dato giudizi piuttosto netti che in pochi hanno condiviso: “Ho avuto migliaia di discussioni private con lui Cassano ha definito pi**e calciatori di un livello assoluto, tipo Dybala perché mancino in quel modo ci può essere solo Messi, tutto il resto del mondo è una pi**a. Anche Ozil”.