Inter, Cassano: ho saputo come allena Inzaghi, stagione di m..anche con la Champions

FantAntonio scatenato contro il tecnico nerazzurro: il paragone con Mazzarri, il piano-B che manca, gli alibi di Simone e l'elogio di Conte

Si era esposto in tempi non sospetti, attaccandolo dovunque e comunque: comprensibile che ora, parlando di Inzaghi, Antonio Cassano si stia prendendo una rivincita. Le tre sconfitte di fila che hanno azzerato i sogni di Triplete e avvicinato gli incubi del flop totale per FantAntonio sono una conferma delle sue tesi. E il barese rivendica il suo pensiero a Viva el Futbol.

La rivincita di Cassano

Aveva spesso litigato con l’amico Adani l’ex talento di Inter e Sampdoria ma ora crede di aver dimostrato a tutti la sua tesi: “Quando tutti inneggiavano a Inzaghi come il nuovo Guardiola, io ho sempre detto che non è un allenatore top. Non ha un piano B, non ha migliorato i giocatori. Non c’è nulla di organizzato, l’Inter è talmente più forte che doveva stravincere il campionato: doveva essere a +15. Ora ci ritroviamo davanti a qualcosa di inaspettato anche per me, visto che Inzaghi ci sta ricascando ancora dopo aver già buttato due scudetti nel ces…; ora siamo al terzo”.

Per Cassano neanche la Champions salverebbe la stagione

Teoricamente l’Inter è ancora in corsa per lo scudetto ed è in semifinale di Champions ma a Cassano non basta: “Anche se vinci la Champions, rimane una stagione di m… La Coppa l’ha vinta anche Di Matteo che poi non ha più allenato… A me cambia poco se vince, ciò che sta accadendo nelle ultime settimane è quello che vado dicendo da tempo. Quello che mi sta dando più fastidio sono le dichiarazioni, io divento matto quando sento dire certe cose. Mi ritorna in mente Mazzarri quando parla della rimessa laterale battuta più avanti… Domenica c’era un rigore clamoroso su Bisseck, ma la Roma meritava di vincere 5-0. Io non posso pensare che la squadra di gran lunga più forte possa attaccarsi alle rimesse laterali. Questi sono alibi”.

L’Inter ha la rosa più forte

Inutile tentare di fermarlo, Cassano è scatenato: “Oltre alla squadra base ha come alternative: Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto, Darmian e Martinez. Quale squadra in Serie A ha giocatori più forti? Nessuno. Togliendo i tre centrocampisti titolari, chi ha in panchina Asllani, Zielinski e Frattesi? Nessuno. In avanti idem. Ci sono 21 giocatori di gran lunga più forti degli altri. Continuo a non vedere un calciatore migliorato nella gestione Inzaghi. L’Inter non gioca un buon calcio, anche se sento dire che sta facendo quello migliore della storia del club. Io vedo altro”.

Gli allenamenti di Inzaghi

Per Cassano non si può escludere un divorzio a fine stagione: “L’Inter è talmente più forte che decide lei quando vincere le gare. Se su quattro scudetti ne vinci soltanto uno, questo è un problema e se il bagno di sangue continuerà, Inzaghi dovrà andare via a fine anno. Voci di corridoio mi dicono che Inzaghi non fa nulla di particolare, la squadra è talmente più forte che si gestisce da sola. I Calhanoglu, Pavard, Lautaro, Mkhitaryan non devono imparare il calcio”.

Per Cassano il Napoli ha una panchina di serie B

Di converso solo elogi per Conte e per quello che sta facendo a Napoli: “Se Conte dovesse vincere, e da sportivo me lo auguro per loro, andrebbe oltre quello che ha fatto Spalletti. Ne sono convinto. Se a Spalletti gli hanno fatto i santini, a lui gli devono intestare lo stadio Maradona. Anche se Conte non vincesse il campionato, la stagione sarebbe da voto 10. Se addirittura lo vincesse, meriterebbe il Nobel. È un miracolo. S Lukaku ha segnato appena 10 gol, il suo centravanti reale è McTominay che a Napoli è diventato un carroarmato. Il Napoli ha la miglior difesa dei cinque campionati d’Europa. Sta facendo rendere al 110% una squadra assolutamente normale, con una panchina composta da giocatori che farebbero fatica a salvarsi in Serie A”.