Cassano rivela il vero motivo per cui Conte lascerà Napoli e torna ad attaccare Inzaghi

FantAntonio scatenato a Viva el Futbol dopo la frenata degli azzurri a Bologna: l'Inter sempre più favorita ma c'è la bordata contro il tecnico

Dal primo giorno a Napoli c’è sempre stato un rapporto di odio-amore tra la città e Conte: uno juventino doc sulla panchina azzurra faceva storcere il naso a qualcuno, poi il cammino esaltante nel girone d’andata ha fatto innamorare quasi tutti del tecnico leccese, mentre le frenate continue degli ultimi mesi dopo hanno riaperto il fronte delle critiche di parte della città, con la paura che possa andare già alla Juve l’anno prossimo nonostante un contratto triennale. Il pari di Bologna, che ha bruciato il sogno di portarsi a -1 dall’Inter, ha ridato fiato ai contestatori e che Conte possa lasciare il club partenopeo già a giugno lo die anche Cassano.

Cassano deluso dal Napoli

A Viva el Futbol FantAntonio si sbilancia e dice: “Per come conosco Conte e come allena, pensavo che giocando una gara a settimana il Napoli potesse andare più forte, invece col Bologna l’ho vista scarica la squadra. E Lukaku ha fatto grande fatica, nel secondo tempo non ha tenuto un pallone”. Per il barese Conte è cambiato in pochi mesi: “Nella comunicazione lo vedo strategico e lui invece è sempre stato dritto. Non lo vedo col veleno, lui sa che più di questo non può fare, che alternative ha? Simeone lo mette 10′, Ngonge?quando dice che l’Atalanta ha un percorso superiore è vero ma il Napoli ha fatto investimenti importanti da squadre forti, cosa che l’Atalanta non può permettersi”.

L’addio di Kvara il motivo dell’amarezza di Conte

Cassano trova il punto di rottura: “Penso che a Conte siano fumati i coglioni dopo l’addio di Kvara, che non è stato sostituito, se avesse preso al posto di Okafor il Lookman della situazione, avrebbe sei punti in più. Cosa mi ha dato Okafor? Lukaku ha fatto 10 gol, se avesse avuto Retegui che ha fatto 22 gol quanti punti in più avrebbe? Penso che alla fine sia che vinca che no, andrà via”.

Le colpe di De Laurentiis

Per FantAntonio la responsabilità è del presidente: “De Laurentiis aveva un’occasione clamorosa, eri primo a gennaio, potevi centrare un obiettivo incredibile, superiore a quella di Spalletti e che fai? Pensi solo ad andare in Champions per prendere i soldi, ha fatto un favore all’Inter. A Conte hanno rovinato il giochino, lui non resta lì a vivacchiare. Conte cercherà un progetto vincente, vorrà andare a vincere. Tre squadre ci sono: o tornare alla Juve o il Milan o una follia alla Roma. A Conte di vivacchiare non frega un ca..”.

Le critiche a Inzaghi

Per il barese ora è una strada spianata per l’Inter: “I nerazzurri l’unica gara complicata l’hanno a Bologna, poi tutte in casa le altre ma con la squadra che ha l’Inter, il campionato doveva essere già chiuso”. E’ durato poco il dietrofront su Inzaghi, arrivano nuove accuse al tecnico dopo il pari di Parma: “Sul doppio vantaggio, Inzaghi era convinto di averla portata a casa con superficialità. Su cinque sostituzioni, 4 ha detto che erano giocatori infortunati. Domani vedrò: se uno ha un problema, in due giorni non può guarire. Nel caso gli darò ragione ma noi abbiamo giocato a calcio e sappiamo che in due giorni non si guarisce. Lui pensava anche sul 2-1 di aver già vinto la partita. Ha tolto Calhanoglou e Lautaro pensando che l’avrebbe portata a casa lo stesso”.