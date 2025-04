Pagelle di Bologna-Napoli 1-1: strapotere Anguissa, meraviglia Ndoye. Male Di Lorenzo e Neres

I top e flop della partita del Dall'Ara valevole per la 31a giornata di Serie A. Dopo un primo tempo azzurro, i rossoblù dominano nella ripresa.

L’Emilia Romagna non fa la vittima sacrificale della lotta scudetto. Se il Parma aveva fermato l’Inter, il Bologna fa altrettanto con il Napoli. Anche in questo caso il pareggio arriva in rimonta. Gli azzurri si portano in vantaggio nel primo tempo con l’azione individuale di Anguissa. Nel secondo tempo è dominio assoluto dei rossoblù che trovano l’1-1 con una perla di Ndoye.

Le scelte di Italiano e Conte

Scudetto e Champions: c’è tanto se non tutto in palio in questo Bologna-Napoli nonostante siamo solo ad inizio aprile. Partiamo dagli azzurri che hanno avuto un pre-partita piuttosto delicato con le defezioni di Meret e Buongiorno entrambi in panchina e rimpiazzati da Scuffet e Juan Jesus. A centrocampo Anguissa preferito a Gilmour.

I rossoblù invece confermano Dallinga dopo l’exploit di Coppa Italia. Out Calabria infortunato: c’è Holm al suo posto. All’ultimo istante viene a mancare pure Ferguson, con Aebischer schierato a metà campo accanto all’inamovibile Freuler. Per Vincenzo Italiano c’è la possibilità di staccare la Juventus che ieri ha pareggiato con la Roma.

Strapotere Anguissa: il Napoli la sblocca presto

Dopo 18 minuti il Napoli sblocca il risultato. Lancio di Di Lorenzo per Anguissa che di pura prepotenza fisica si fa largo tra le maglie rossoblù fino a dribblare Skorupski ed insaccare il suo sesto gol stagionale. Tra le brutte notizie per il Bologna c’è anche l’infortunio del portiere, con Ravaglia costretto a subentrare. Proprio quest’ultimo è protagonista di un ottimo intervento su McTominay.

Il tacco di Ndoye rimette in pista il Bologna

La ripresa è a forti tinte rossoblù. E così arriva il pareggio con Lucumì che pesca Odgaard sulla corsia sinistra: cross perfetto del danese che trova il formidabile colpo di tacco di Ndoye. A quel punto il Bologna prende ancora più coraggio nel tentativo di andarsi a prendere 3 punti. Per il Napoli diventa una prova di mera resistenza.

Le pagelle del Napoli

Scuffet 6 Titolare a sorpresa. Non ha colpe sul gol né si rende protagonista di interventi di particolare rilievo.

Titolare a sorpresa. Non ha colpe sul gol né si rende protagonista di interventi di particolare rilievo. Di Lorenzo 5 Dai suoi piedi il lancio per l’1-0 di Anguissa. Confeziona anche un assist per McTominay che però trova un Ravaglia prontissimo. Poi si perde Odgaard nell’azione dell’1-1: errore grave.

Dai suoi piedi il lancio per l’1-0 di Anguissa. Confeziona anche un assist per McTominay che però trova un Ravaglia prontissimo. Poi si perde Odgaard nell’azione dell’1-1: errore grave. Rrahmani 6 Perde il compagno di reparto poco prima dell’inizio. Ma non ne accusa l’assenza.

Perde il compagno di reparto poco prima dell’inizio. Ma non ne accusa l’assenza. Juan Jesus 6 Non sarà mai uomo da copertina, però è affidabile anche in un contesto complicato.

Non sarà mai uomo da copertina, però è affidabile anche in un contesto complicato. Olivera 6 Orsolini è un cliente scomodo: l’uruguayano bada alla sostanza per arginarlo.

Orsolini è un cliente scomodo: l’uruguayano bada alla sostanza per arginarlo. Anguissa 7 Una sua leggerezza in avvio permette al Bologna di rendersi pericoloso. Sembra svagato ma è solo un episodio: con la sua fisicità trova il gol che sblocca la partita.

Una sua leggerezza in avvio permette al Bologna di rendersi pericoloso. Sembra svagato ma è solo un episodio: con la sua fisicità trova il gol che sblocca la partita. Lobotka 5,5 Perde una palla in uscita ed è già una notizia. Nel secondo tempo non riesce a dare i tempi alla squadra né ad alleviare la pressione degli avversari.

Perde una palla in uscita ed è già una notizia. Nel secondo tempo non riesce a dare i tempi alla squadra né ad alleviare la pressione degli avversari. McTominay 6,5 Fa male con i suoi inserimenti. Ravaglia gli nega la gioia del gol. (Dal 70′ Gilmour 6 L’infortunio del connazionale gli apre le porte del match: 20 minuti complicati nei quali prova a far sentire il suo apporto).

Fa male con i suoi inserimenti. Ravaglia gli nega la gioia del gol. (Dal 70′ L’infortunio del connazionale gli apre le porte del match: 20 minuti complicati nei quali prova a far sentire il suo apporto). Politano 6 Applicato in entrambe le fasi, anche se non è brillante. (Dal 92′ Ngonge ng )

Applicato in entrambe le fasi, anche se non è brillante. (Dal 92′ ) Lukaku 6 Solito punto di riferimento per il gioco offensivo dei partenopei. Il secondo tempo è quasi da spettatore.

Solito punto di riferimento per il gioco offensivo dei partenopei. Il secondo tempo è quasi da spettatore. Neres 5 Non efficace come in altre occasioni. Perde il duello con Holm. (Dal 74′ Raspadori ng)

Top e flop del Bologna

Ndoye 7,5 Il tacco è geniale: nel secondo tempo fa ammattire Di Lorenzo.

Il tacco è geniale: nel secondo tempo fa ammattire Di Lorenzo. Odgaard 6,5 Taglio e assist per Ndoye. Sempre attivo il danese, minaccia concreta per gli azzurri.

Taglio e assist per Ndoye. Sempre attivo il danese, minaccia concreta per gli azzurri. Ravaglia 6,5 Entra a freddo ma è bello caldo ed evita subito un paio di gol.

Entra a freddo ma è bello caldo ed evita subito un paio di gol. Holm 6,5 Fa bella figura contro un avversario scomodo come Neres.

Fa bella figura contro un avversario scomodo come Neres. Orsolini 6+ Un paio di spunti interessanti: resta l’uomo più pericoloso nel complicato primo tempo del Bologna.

Un paio di spunti interessanti: resta l’uomo più pericoloso nel complicato primo tempo del Bologna. Dallinga 5,5 Si lascia controllare piuttosto agevolmente dalla coppia centrale dei partenopei.

Si lascia controllare piuttosto agevolmente dalla coppia centrale dei partenopei. Lucumì 5,5 L’azione dell’1-0 nasce da un suo errore.

