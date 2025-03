Napoli, il caso Anguissa nella corsa Scudetto: rinnovo in forse, il centrocampista può lasciare l'Italia

Il contratto del camerunese scade a giugno, la società potrebbe far valere la clausola di rinnovo automatico al 2027 per non perderlo a zero: ma la famiglia vuole cambiare aria e le trattative per il rinnovo si sono arenate

Elementi di disturbo proprio all’inizio del rush finale che potrebbe valere lo Scudetto? Nessun allenatore ne vorrebbe, tantomeno Antonio Conte, tantomeno se potrebbero riguardare un giocatore importante come André-Frank Zambo Anguissa.

Anguissa una colonna azzurra

Il condizionale è d’obbligo, perché le voci di mercato non hanno lo stesso effetto su tutti i giocatori, e ci mancherebbe che non fosse così: ma il dubbio è lecito, e fugarlo sarà molto difficile. Il centrocampista camerunese sta vivendo una stagione paragonabile a quella dello Scudetto di due anni fa: 26 presenze in Serie A, uno score da 5 gol e 3 assist, una colonna dello scacchiere azzurro. Praticamente un insostituibile, tanto che la sua assenza contro l’Inter si è sentita a centrocampo. Ma il suo contratto è in scadenza al 30 giugno 2025, e come ha riportato Radio Kiss Kiss, il giocatore e la sua famiglia avrebbero intenzione di lasciare l’Italia.

Napoli-Anguissa, rinnovo al palo

Il giocatore avrebbe dunque frenato le operazioni di rinnovo con il Napoli che potrebbe far valere la clausola automatica di rinnovo al 2027 anche per evitare di perderlo a zero. C’è però una trattativa aperta per un nuovo contratto, più ricco e più lungo, a quel punto fino al 2029 o al 2030. In estate – come riporta Sky Sport – proprio per Anguissa era arrivata un’offerta importante da parte del Monaco: 15 milioni giudicati pochi dalla società di De Laurentiis, che valuta almeno il doppio il giocatore.

Anguissa, Manna è tranquillo

Ma le trattative per il prolungamento non stanno andando nel verso giusto: secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, la negoziazione tra gli agenti del centrocampista e il club azzurro si sarebbe arenata dopo essere arrivata a un passo dalla conclusione. Eppure il ds azzurro Giovanni Manna si è detto molto tranquillo al riguardo. “Siamo tranquilli. Non c’è fretta per trovare un nuovo accordo”. Il Napoli può infatti vantare una posizione di forza, visto che Anguissa nel suo contratto ha la clausola di rinnovo esercitabile unilateralmente dal club.

Napoli-Anguissa, futuro incerto

Insomma, il club come detto può estendere il contratto al 2027 per non perderlo a zero, ma al tempo stesso difficilmente potrà evitarne la partenza. Anche perché il muro contro muro che si è creato tra i rappresentanti del giocatore e la dirigenza napoletana fa pensare che il futuro del centrocampista possa essere lontano dalla Campania. Chiaro che un profilo come quello del camerunese può fare gola a diversi club, ma non è detto che un nuovo Scudetto (sarebbe il secondo in tre anni) non possa far cambiare idea alla famiglia Anguissa.