Scudetto, che succede in caso di arrivo a tre a pari punti, il calendario e gli scontri diretti

Inter, Napoli e Atalanta sono racchiuse in 3 punti. Sabato c'è lo scontro diretto Inzaghi-Conte e potrebbe rientrare in corsa anche la Juve

Tre squadre in tre punti a 12 giornate dalla fine del campionato. Inter 57, Napoli 56, Atalanta 54: la corsa scudetto è aperta più che mai e non è da escludere anche l’inserimento della Juventus, reduce da quattro successi di fila. Ma che cosa succede se tre squadre dovessero chiudere a pari punti? Chi si aggiudicherebbe il tricolore?

Volata scudetto incerta: una poltrona per tre

La prossima giornata di Serie A propone lo scontro diretto tra Napoli e Inter al Maradona. La squadra di Conte si è lasciata sorpassare dai campioni d’Italia in carica dopo il brutto ko di Como e, ora, si trovano a inseguire. Entrambe stanno annaspando: i partenopei arrivano al big match in seguito a tre pareggi di fila e la disfatta del Sinigaglia; i nerazzurri hanno perso le ultime due trasferte contro Fiorentina (recupero della 14a giornata) e Juventus, superando a fatica a San Siro viola e Genoa.

Al contrario, l’Atalanta ha dimostrato di aver metabolizzato l’euro-sconfitta col Bruges dando cinque sberle all’Empoli, nonostante la rottura tra Lookman e Gasperini. Sabato ospiterà il Venezia, per cui in caso di successo potrà rosicchiare punti a una delle due dirette concorrenti per il titolo oppure addirittura a entrambe.

Cosa succede se due o tre squadre chiudono a pari punti

Se due squadre chiudono con gli stessi punti al termine del campionato, lo scudetto viene messo in palio nello spareggio che fa seguito alla regular season. Lo scenario cambia se tre o più club arrivano al traguardo finale a pari merito.

In tal caso, si procede con la classifica avulsa analizzando gli scontri diretti tra le squadre coinvolte. Si sommano quindi i punti ottenuti dai club per stilare la graduatoria finale e assegnare il tricolore. Finora negli scontri diretti l’Inter ha battuto l’Atalanta 4-0, il Napoli ha pareggiato con l’Inter 1-1 a San Siro e con l’Atalanta ha perso 0-3 in casa, vincendo poi a Bergamo 3-2. In caso di ulteriore parità, sono presi in considerazione altri criteri in questo ordine:

differenza reti negli scontri diretti

differenza reti generale

reti realizzate in generale

sorteggio

Inter, Napoli, Atalanta: calendario e scontri diretti

Mancano 12 giornate alla fine della Serie A 2024/25 e, allora, diamo uno sguardo al calendario. Delle tre, chi ha gli impegni più duri è senza dubbio l’Atalanta. Dopo il Venezia, infatti, la squadra di Gasperini è chiamata ad affrontare nell’ordine Juventus, Inter, Fiorentina, Lazio, Bologna e Milan.

Inter-Napoli può davvero dire tanto in chiave scudetto. Già, per l’undici di Inzaghi i successivi ostacoli principali sono rappresentati dalla trasferta di Bergamo e dalle partite casalinghe con le due romane. Tutti al Maradona i match sulla carta più insidiosi per il Napoli: dopo l’Inter, c’è subito la Fiorentina, quindi il Milan in seguito alla trasferta di Venezia. A seguire il calendario è tutto in discesa.

Il calendario dell’Inter (57 punti)

Napoli (t)

Monza (c)

Atalanta (t)

Udinese (c)

Parma (t)

Cagliari (c)

Bologna (t)

Roma (c)

Verona (c)

Torino (t)

Lazio (c)

Como (t)

Il calendario del Napoli (56 punti)

Inter (c)

Fiorentina (c)

Venezia (t)

Milan (c)

Bologna (t)

Empoli (c)

Monza (t)

Torino (c)

Lecce (t)

Genoa (c)

Parma (t)

Cagliari (c)

Il calendario dell’Atalanta (54 punti)