Napoli, tweet De Laurentiis di incoraggiamento è un autogol, l'accusa del web: è solo colpa tua, vendi e vattene

Il presidente azzurro manda un messaggio a tecnico e squadra dopo il ko con il Como costato il primato ma finisce per scatenare la rabbia dei tifosi

Non aveva fatto i conti col malessere sottocutaneo del popolo azzurro, Aurelio De Laurentiis. Da quando si è chiuso il mercato di gennaio i tifosi non hanno mai smesso di lamentarsi per la gestione di un campionato che li vedeva volare primi in classifica. La cessione di Kvara, di fatto mai sostituito, e il mancato intervento in altri reparti ha scatenato la rabbia dei fan che si è riversata sul presidente dopo il suo tweet post-Como.

La delusione per il mercato

I tanti nomi accostati al Napoli a gennaio, da Garnacho a Ndoye, passando per Adeyemi e Zaccagni, aveva illuso tutti ma alla fine in azzurro sono arrivati solo Billing, deludente oggi all’esordio, e Okafor che non è ancora in condizione mentre anche Zerbin e Folorunsho sono andati via oltre a Kvara.

Il tweet del presidente

Dopo la sconfitta di Como De Laurentiis non fa drammi e via X/twitter manda un messaggio che avrebbe voluto tranquillizzare l’ambiente scrivendo: “Non è un punto in meno dall’Inter che ci deve spaventare. Noi siamo una grande squadra, con un grande Allenatore. Noi siamo il Napoli. Forza Capitano! Forza Ragazzi!”.

I tifosi del Napoli accusano De Laurentiis

La stragrande maggioranza dei tifosi replica inferocita, anche dopo aver sentito le parole di Conte: “Che fine hanno fatto i soldi della cessione di Kvara? Così pe sapè” e poi: “Presidente con tutto il rispetto , tra una settimana siamo a rischio 3° posto….Tanti giovani attaccanti di prospettiva potevano essere inseriti e preparare la rosa alla grande per una prossima annata…Bombolone Lukaku è al capolinea e lo ha capito il mister che lo ha voluto”.

E anche: “Peccato perché come già altre volte quando siamo lì…non ne approfittiamo, la società doveva e deve supportare il progetto squadra, grazie a Conte che ha fatto un miracolo fino a quando non è stato depotenziato..3 punti in 4 partite è troppo poco per ambire a qualcosa di importante”.

C’è chi scrive: “Hai rovinato tutto per l’ennesima volta. VENDI E VATTENE!!” e poi: “Eravamo in lotta per lo scudetto e a gennaio invece di rafforzarci ci siamo indeboliti” e anche: “Cerchiamo di essere seri. Sapevate di Kvara da mesi ma non avete fatto nulla di serio per sostituirlo adeguatamente. Avete dato, all’allenatore, alla squadra ed a tutto l’ambiente partenopeo, l’impressione di non volervi spingere oltre per vincere. Approssimativi ed imbarazzanti”.

E ancora: “Se ci troviamo in questa situazione la colpa è solo colpa sua, lei non sarà mai il mio presidente, distrugge i sogni di quei pochi tifosi che sognano un napoli vincente, a lei interessa solo il posto in Champions e va bene così, grazie solo ai ragazzi e al mister”

Il popolo azzurro è furioso: “Infatti non è il -1 dall’Inter a doverci spaventare, ma l’aver perso il miglior calciatore della rosa senza sostituirlo, avere un allenatore che inizia a dare i primi decisi segnali di insofferenza ed aver deciso di fare un mercato di gennaio da spettatori…” e poi: “Mi raccomando regala lo scudetto all’Inter dopo aver venduto Kvara e non aver preso nessuno .. complimenti, a fine anno Conte se ne andrà come è giusto che sia” e anche: “Vendi e vattene”-

E infine: “No infatti a me spaventi tu che con la possibilità di andare a vincere il campionato hai deciso di indebolire la squadra invece di rinforzarla”.