Il Napoli di Conte ha un difetto: dura solo un tempo. Bologna stavolta fa un favore a Inzaghi: la rabbia dei tifosi

Anche al Dall'Ara il Napoli si è spento nel secondo tempo, consentendo al Bologna di pareggiare. L'Inter ringrazia, mentre i tifosi azzurri non credono più nello scudetto

Anche contro il Bologna è emerso il solito difetto del Napoli di Conte: dura solo un tempo. Primi 45 minuti da applausi, poi il crollo. Certo, si sapeva che la trasferta dell’Ara – affrontata senza Meret e Buongiorno – sarebbe stata impegnativa, ma la metamorfosi tra i due tempi è per la maggior parte dei tifosi inspiegabile. E sul web monta la delusione.

Napoli double face: anche a Bologna dura un tempo

È ormai diventata una costante delle ultime uscite del Napoli. Nei secondi 45′ la luce si spegne, tasto off, black out totale. Era già successo contro Fiorentina, Venezia e Milan e la storia si è ripetuta al Dall’Ara. Che cosa succede tra il primo e il secondo tempo? Ah, se solo quello spogliatoio potesse parlare.

La squadra del chiacchierato Conte, sostituito in panchina dal vice Stellini, si è presentata a Bologna con l’atteggiamento giusto, con piglio deciso. E, infatti, ha castigato i padroni di casa con quel box to box di Anguissa che qualcuno ha frettolosamente definito sul web il gol dell’anno, non sapendo cosa si sarebbe inventato di lì a poco Ndoye.

Questa volta il Bologna fa un favore a Inzaghi

Ancora una volta nella ripresa i partenopei si sono completamente consegnati agli avversari. Incapaci di cambiare passo, gli uomini di Conte. Incapaci di creare pericoli, di imbastire un’azione degna di tal nome. Per fortuna dei campani, l’assalto dei felsinei ha prodotto ‘solo’ lo splendido pareggio di tacco di Ndoye, col muro azzurro che ha retto difendendo il prezioso 1-1.

Ma per provare a vincere lo scudetto bisogna alzare il livello, perché altrimenti sarà davvero dura mettere la freccia sull’Inter. Dalla Germania, intanto, un Inzaghi nervosetto ringrazia la squadra che nel 2022 gli fece perdere uno scudetto con la complicità di Radu. Il tecnico nerazzurro potrà affrontare il Bayern Monaco con un pizzico di serenità in più, perché il Napoli è rimasto a -3.

La delusione dei tifosi sul web: “Così non si vince”

Il calo del Napoli nella ripresa ha scatenato la reazione dei tifosi sul web. “Non si possono fare sempre questi secondi tempi a subire, subire, subire” scrive Enzo su X. “Secondo tempo inesistente da parte del Napoli” rincara Francesco.

“Quest’anno abbiamo un problema enorme. Giochiamo per 40-45 minuti, poi ci spegniamo completamente. Incredibile” analizza un altro tifoso. E c’è chi non crede più nel tricolore. “Ma si può vincere uno scudetto giocando solo i primi tempi? Forse non dovremmo entrare negli spogliatoi e attendere la squadra avversaria direttamente in campo. Ma davvero senza parole” twitta Ewan.