Conte, crocevia scudetto a Bologna: ma a Torino lo danno alla Juventus

Stasera il tecnico si gioca col Napoli la possibilità di mettere pressione all’Inter, ma continuano le voci di un ritorno in bianconero nella prossima stagione

Il Napoli di Antonio Conte si gioca stasera a Bologna la possibilità di portarsi a -1 dall’Inter e quindi di accendere la lotta scudetto, tuttavia continuano a moltiplicarsi le voci riguardo ad un possibile addio del tecnico a fine stagione: il pressing della Juventus sarebbe sempre più forte.

Napoli, per Conte crocevia scudetto a Bologna

Dopo il pareggio dell’Inter a Parma, il Napoli di Antonio Conte sa di non poter fallire l’appuntamento di stasera a Bologna: una vittoria porterebbe i partenopei a -1 dai nerazzurri e permetterebbe loro di sognare il sorpasso nella corsa scudetto in un finale di campionato che vede gli azzurri favoriti dal calendario. Ma in casa Napoli tiene ancora banco il tema del possibile addio di Conte a fine stagione: da Torino, infatti, continuano a giungere voci di un pressing della Juventus sul tecnico salentino.

Conte alla Juventus, per Chirico è fatta

A rilanciare il tema del ritorno di Conte alla Juventus è stato ieri Marcello Chirico, giornalista che al podcast Controcalcio si è sbilanciato fino a definire l’accordo tra l’allenatore e i bianconeri come ormai concluso. “La panchina della Juventus 2025/26 al 90% è di Antonio Conte – ha dichiarato Chirico – Se oggi facciamo una scommessa, io metto mille euro su Conte. Dalle fonti che ho, mi riferiscono addirittura che è già fatta con la Juventus. Io ho detto che secondo me è esagerato, ma mi hanno ribadito che è già fatta”.

Zazzaroni rivela che Conte non risponde al telefono

Per Ivan Zazzaroni, invece, la Juventus starebbe già corteggiando Conte, che però è concentrato totalmente sulla corsa scudetto al punto da non rispondere alle telefonate da Torino. “Antonio Conte dovrebbe durare tre anni al Napoli, me lo auguro – le parole del direttore del Corriere dello Sport ieri sera a Pressing – Vi do una notizia: Conte oggi non risponde neanche al telefono. Qualcuno lo sta chiamando, ma lui non risponde. Chi è? Ve lo dico dopo, parlo di dirigenti”. L’allusione del giornalista sarebbe quindi riferita a Cristiano Giuntoli, Football Director della Juventus.

Conte-Napoli, Biasin non esclude l’addio

Fabrizio Biasin, invece, presenta un quadro opposto della situazione, con Conte che vorrebbe tornare alla Juventus, ma che al momento non ha ricevuto offerte concrete. Secondo la firma de Il Giornale alla fine il tecnico resterà al Napoli, ma escludere un suo addio non è possibile ricordando quello che avvenne quando lasciò l’Inter.

“Penso che Antonio Conte resterà al Napoli anche la prossima stagione – le parole pronunciate da Biasin nel podcast “Area Fritta” -, anche se lui spera in una chiamata da Torino. Il contratto fino al 2027? Anche con l’Inter era sotto contratto ma è riuscito a svincolarsi ottenendo anche 7 milioni di buonuscita”.

Per Damascelli Conte resta al Napoli

Su il Giornale, infine, Tony Damascelli spiega che Conte avrebbe già chiuso la porta ad un suo possibile ritorno alla Juventus. Per il giornalista le voci che raccontano di un Conte pronto ad abbandonare Napoli per tornare a Torino sono state rispedite al mittente dallo stesso tecnico salentino, concentratissimo invece soltanto sulla rincorsa all’Inter per lo scudetto.