Inter, Cassano: "Ma quale impresa? Inspiegabili elogi a Bastoni e Barella". La lite con Ventola

FantAntonio controcorrente dopo il successo dei nerazzurri in Champions League a Monaco contro il Bayern, rimarcate anche le bugie di Inzaghi

Quei titoloni a nove colonne, quelle iperboli e quei paragoni gli hanno dato fastidio. Non da oggi Antonio Cassano, che pure si professa tifoso nerazzurro, è critico nei confronti dell’Inter, vuoi per le mosse di Inzaghi, vuoi per il gioco, vuoi per la qualità dei singoli ma che arrivasse a criticare anche la gara col Bayern in Champions non era facilmente pronosticabile. A Viva el Futbol il barese va controcorrente.

Le bugie di Inzaghi

Cassano riallaccia il nastro dal post-Parma: Fantantonio aveva addossato a Inzaghi le colpe del pareggio, scaricando sul tecnico gli errori nei cambi, che erano stati giustificati con infortuni. Il barese era scettico sulla scusa e nella puntata di ieri notte si prende la rivincita: “Aveva detto che i 4 cambi di Parma erano dettati dagli infortuni, era una bugia, mancava solo Dimarco”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per Cassano l’Inter non ha fatto un’impresa

Poi l’attacco a testa bassa: “Tutti parlano di impresa pazzesca ma io non mi invento niente e se non sono credibile mi rifaccio a Sacchi, che dice: “mi piacerebbe veder giocare l’Inter più in attacco”. L’Inter ha fatto una partita solida, quelle 3-4 situazioni ad allargare il campo le ha sfruttate, ma non mi basta. Nella ripresa hanno solo difeso, far passare per una partita stupenda una gara difensiva no, dire che l’allenatore è tra i migliori tre al mondo no. Esaltare Acerbi quando poi se Kane invece del palo fa gol cambia tutto”.

Fantantonio ne salva tre

Cassano ne salva solo tre: “Mi sono piaciuti i due attaccanti e Carlos Augusto. Thuram ha fatto una gara di altissimo livello ma in mezzo hanno fatto fatica, Barella è stato bravino ma se vedo Pedri o altri è tutt’altra storia. L’Inter ha sfruttato quel che il Bayern gli dava ma il Bayern. Anche tutti questi elogi a Bastoni…Voglio un difensore che giochi a 50 metri dalla porta e che debba saper marcare, se poi hai l’aggiunta anche del piede sei Thiago Silva. Anche col Bayern è successo la stessa roba. Io come vedo trattati Barella e Bastoni, non l’ho mai visto da nessuna parte”.

Il siparietto con Ventola

Si inserisce Ventola a difendere i due giocatori: “Ma sono forti Antonio”. Cassano s’inalbera: “Ma vai a cag.. Ventola. Io so anche cambiare idea. Quando è arrivato De Ligt in Italia io l’ho distrutto, poi mi sono ravveduto. Kean a me non piace, ma quando sta facendo un grande campionato, come posso dire no? Quando io dico metto Barella o Frattesi, non cambia nulla. Questa è la seconda stagione dove Barella quest’anno fa 3 gol, l’altro con la metà dei minuti ha fatto il doppio dei gol. Poi c’è qualche cog… che dice: “Ogni volta che fa gol sembra che ce l’ha con qualcuno“. Grazie al c…, non gioca mai e non viene preso in considerazione. Bastoni per me non è buono, Barella poi…”. Ventola interrompe: “E gioca in Nazionale”, Cassano non ci sta: “E chi c..fa giocare?”.