Inter, Wijnaldum ammette: "Potevo arrivare, mi erano piaciuti"

Georgino Wijnaldum è uno dei tanti rinforzi che il PSG si è regalato in questa ricchissima estate di calciomercato. Eppure per lui nelle scorse settimane si era paventata un’altra ipotesi: quella di diventare un giocatore dell’Inter.

A confermarlo è stato il diretto interessato, che ne ha parlato in un’intervista concessa a ‘L’Equipe’. “Con loro avevo parlato, e mi hanno lasciato un’ottima impressione. Si tratta del genere di impressione che un calciatore vorrebbe sempre avere”, ha rivelato il nazionale olandese.

Poi, però, non se n’è fatto nulla, e Wijnaldum si è trasferito al PSG. Lo ha fatto a parametro zero, dopo la scadenza del suo contratto con il Liverpool. Circostanza che aveva fatto sperare all’Inter di concretizzare un affare che, in effetti, a quanto pare era assolutamente fattibile.

OMNISPORT | 14-09-2021 20:52