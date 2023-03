International Tennis Hall of Fame: Patrick McEnroe nuovo presidente

Inizierà ufficialmente il suo mandato il prossimo 1 maggio. Il nuovo Ceo sarà invece Dan Faber

10-03-2023 11:37

Patrick McEnroe sarà il nuovo presidente dell’International Tennis Hall of Fame: il mandato inizierà ufficialmente il prossimo 1 maggio. Il più giovane dei fratelli americani sostituisce Todd Martin, che ha dato le sue dimissioni nell’ottobre scorso dopo quasi un decennio in carica. Il nuovo Ceo sarà Dan Faber, amministratore delegato della Usta Foundation. McEnroe, ex tennista che ha come miglior risultato le semifinali degli Australian Open nel 1991, è attualmente analista televisivo. È stato capitano in Coppa Davis della Nazionale americana dal 2000 al 2010, portando a casa l’insalatiera nel 2007.