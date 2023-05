Internazionali d'Italia: vittoria in rimonta per Camila Giorgi

La tennista di Macerata si è imposta in rimonta a Roma

11-05-2023 08:56

Camila Giorgi ha vinto in rimonta al primo turno degli Internazionali d’Italia a Roma contro la spagnola Arantxa Rus. L’Azzurra si è imposta in tre set dopo oltre due ore di partita in un match tutt’altro che semplice con i parziali di 6-4, 2-6, 3-6.

Camila non riesce a ritrovarsi nel primo set e cede 6-4, fatica anche nel secondo ma il break al quarto gioco svolta la gara. La maceratese prende confidenza e ritrova il suo tennis, vincendo rapidamente il secondo e il terzo parziale.

Al prossimo turno Camila Giorgi affronterà la russa Ekaterina Alexandrova, numero 22 del mondo, che ha già sconfitto due volte in passato.

Giovedì intenso per i colori azzurri a Roma: per le donne in campo la Cocciaretto contro la Potapova, per gli uomini è il giorno dell’esordio nel tabellone principale di Zeppieri, Cecchinato, Nardi, Passaro, Sonego, Napolitano e Arnaldi.