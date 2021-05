Internazionali d’Italia: Sinner travolge Humbert e ora affronterà Nadal

Esordio vincente agli Internazionali d’Italia per Jannik Sinner. L’allievo di Riccardo Piatti ha sconfitto al primo turno il francese classe 1998 Ugo humbert, k.o. con il punteggio di 6-2, 6-4 dopo 1 ora e 30 minuti scarsi di gioco.

Praticamente perfetto l’altoatesino nel primo set quando la profondità dei suoi colpi e la sua eccellente lettura tattica gli consentono di strappare per due volte la battuta all’avversario e involarsi agevolmente sul 6-2.

Più complicato invece il secondo parziale in cui Sinner perde il servizio nel secondo gioco ma, ritrovando immediatamente la giusta concentrazione, raddrizza la pratica con due break nel terzo e quinto game che lo portano poi a chiudere 6-4.

Grazie al successo odierno, Sinner vola al 2° turno dove, ad attenderlo, troverà niente meno che Rafael Nadal, deciso come non mai a vendicare l’eliminazione subita ai quarti di finale a Madrid per mano di Alexander Zverev.

OMNISPORT | 10-05-2021 15:43