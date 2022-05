Internazionali d'Italia, trionfa Djokovic per la sesta volta

15-05-2022 18:10

Novak Djokovic conquista gli Internazionali d’Italia battendo Stefanos Tsitsipas 2-0 (6-0, 7-6) in finale. Primo trionfo per il numero uno al mondo nel 2022, sesta vittoria nel torneo romano su 12 finali disputate in carriera.

Djokovic sale così a quota 38 nel numero dei Masters 1000 conquistati in carriera ed è un record. Il campione serbo strappa anche al rivale Nadal il primato di campione più anziano a 34 anni 11 mesi e 23 giorni a Roma.

Primo set sena storia, con Djokovic che domina 6-0. Praticamente perfetto il serbo sia al servizio che a ricezione, Tsitsipas invece sembra non essere entrato in campo, sbagliando in diverse circostanze la scelta giusta.

Tutt’altra storia nel secondo set, con il greco che parte fortissimo e che si porta sopra 4-1. Per Djokovic sembra esserci un calo fisico ma non è così. Il numero uno al mondo reagisce e rimonta, arrivando al tie break. Vince la fame e l’esperienza del serbo, che si impone 7-5.

Titolo numero 87 per Djokovic. Il numero uno al mondo è tornato a far paura, da qui alle Finals bisognerà fare i conti con lui. Una vittoria che sa anche di liberazione per il serbo, dopo tutta la faccenda legata al Coronavirus che gli ha impedito di partecipare agli Australian Open.

