Internazionali, le parole di Mattarella a Paolini: "Bravissima, giornata indimenticabile"

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha seguito la finale femminile degli Internazionali d’Italia tra l’italiana Jasmine Paolini e la tennista americana Coco Gauff. Ad accogliere il Capo dello Stato il presidente Fitp, Angelo Binaghi, e il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma; subito dopo il saluto con Giovanni Malago’, presidente del Coni, e con Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani. Grandi applausi per Mattarella quando e’ entrato sul Campo Centrale del Foro Italico. Durante la premiazione, la vincitrice Paolini ha ringraziato Mattarella per essere venuto al Foro Italico. Poi i due si sono incontrati nella lounge atleti. Il presidente si e’ complimentato con l’azzurra: “Giornata indimenticabile, bravissima”, facendole poi l’in bocca al lupo per la finale del doppio in programma domani. (NPK) Fonte: Us Quirinale