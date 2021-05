Internazionali: Sonego vola da Mager, bene Berrettini

Tre gli azzurri in campo negli Internazionali Bnl d’Italia: Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti.

Grande gioia per Lorenzo Sonego: il tennista piemontese ha battuto il francese Gael Monfils, partito con i favori del pronostico stando almeno alla classifica. L’azzurro ha la meglio al primo set vincendo 6-4, dovendo però arrendersi 7-5 al secondo. Nel terzo finale thriller per Sonego, che è costretto a chiamare il fisioterapista per un problema alla gamba sinistra sul 4-3 per il transalpino. Alla fine, il 26enne torna in campo e recupera chiudendo 6-4 il match. Nel secondo turno affronterà nel derby italiano Mager.

Debutto vincente per Matteo Berrettini a Roma, dopo la sconfitta in finale a Madrid contro Zverev. Il campione di casa, numero 10 nella classifica Atp, ha sconfitto in rimonta il georgiano Basilashvili al termine di una vera e propria lotta. Alla fine l’azzurro ha vinto in tre set, con il punteggio di 4-6 6-2 6-4.

Niente da fare per Lorenzo Musetti contro l’americano Reilly Opelka. Lo statunitense si è imposto 6-4 6-4, vincendo entrambi i set grazie soprattutto al suo punto forte: il servizio. Il 19enne azzurro, il più giovane tennista presente nella top 100 Atp, si è reso così al secondo turno. Per il carrarese resta la soddisfazione di aver battuto a sorpresa Hurkacz, 15esima testa di serie del torneo di Roma.

OMNISPORT | 11-05-2021 15:18