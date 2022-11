Intervista Cristiano Ronaldo, lo United annuncia provvedimenti seri

18-11-2022 13:29

La bomba è esplosa con l’intervista di Cristiano Ronaldo che spara a zero sul Manchester United e su Erik Ten Hag. I Red Devils ovviamente non possono lasciar correre in un momento del genere e, tramite uno stringato comunicato, annunciano prossime sanzioni nei confronti di CR7:

“Questa mattina il Manchester United ha avviato le misure appropriate in risposta alla recente intervista ai media di Cristiano Ronaldo. Non faremo ulteriori commenti fino a quando questo processo non raggiungerà la sua conclusione.”.