Iran, Ghafouri è davvero libero: “Stasera guardo la partita”

29-11-2022 19:45

Due giorni fa era circolata la notizia della liberazione dell’ex calciatore della nazionale iraniana, Voria Gafhouri, molto famoso in patria, arrestato dalle autorità del Paese per aver criticato il regime e i problemi della società iraniana sui propri canali social, ma la notizia era stata poi smentita da alcune associazioni umanitarie.

Oggi Gafhouri, a conferma della bontà della sua liberazione, ha inviato una foto che lo ritrae finalmente libero, ad Andrea Stramaccioni, suo amico ed ex allenatore all’Esteghlal e ora commentatore per la Rai ai Mondiali: “Sono molto felice – ha raccontato ad Ansa, Stramaccioni -. Voria mi ha detto che tornerà a casa e stasera si guarderà la partita Usa-Iran in Tv”.