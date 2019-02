Ironia dei milanisti sul Var: Ridateci il gol di Muntari

È già diventato virale il clamoroso episodio di Ferrara. Sui social non si discute d’altro. Il gol del possibile 2-1 della Spal sulla Fiorentina realizzato da Valoti al 29′ del secondo tempo e annullato dall’arbitro Pairetto, che ha concesso rigore alla Fiorentina per un fallo in area degli estensi su Chiesa, è già diventato in breve l’argomento più gettonato della domenica del pallone. E tra i commentatori più accalorati spiccano i tifosi del Milan: i cinque minuti intercorsi tra la rete annullata a Valoti e quella realizzata dal dischetto da Veretout hanno destato stupore e scatenato ironie.

La revisione…sette anni dopo – C’è chi chiede, a distanza di quasi sette anni, di…convalidare il gol di Muntari in Milan-Juventus. Cosa sarebbe successo se l’arbitro di quella sfida scudetto avesse potuto rivedere le immagini al video? “Non è mai troppo tardi, riguardate il video di Muntari”, ironizza un tifoso rossonero sul forum di un popolare quotidiano sportivo. “Meno male che non è capitato al Milan, altrimenti sai quanti a dire che ci stanno spingendo in Champions”, afferma un altro tirando un sospiro di sollievo.

Il dibattito – Ma sono i tifosi di tutte le squadre a partecipare al dibattito. Quelli della Juventus sembrano quasi risentiti che, una volta tanto, nelle vesti di ‘beneficiari di involontari e comprensibili errori arbitrali’ non ci siano loro. “Se fosse successo alla Juve anziché alla Fiorentina, avremmo interrogazioni parlamentari e magari colpi di Stato. Invece la morale è che VAR o non VAR, spesso le decisioni arbitrali sono discutibili”. Ma c’è chi non la pensa alla stessa maniera: “Quando vedremo un episodio simile contro i primi in classifica allora sì che sarà cambiata la storia”. Mentre un altro utente riporta tutti alla calma: “Dal punto di vista delle tempistiche (a parte i minuti necessari per decidere) è perfetto: azione conclusa e quindi gol valido se non era rigore, gol mai segnato e rigore in caso contrario. Fermare l’azione sarebbe stato un errore ma così prevale il solito sentimento all’italiana che ormai era gol”.

SPORTEVAI | 17-02-2019 16:33