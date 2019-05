Ironia social su Hysaj: Felici che vai via ma impara a crossare

Non ha fatto colpo su Ancelotti che lo ha piano piano relegato al ruolo di riserva, preferendogli a destra a volte Maksimovic e a volte Malcuit ed era prevedibile che per Hysaj l’avventura napoletana fosse ormai agli sgoccioli. L’albanese era un titolarissimo con Sarri ma nella stagione appena finita ha giocato meno di quanto si pensasse. Un problema soprattutto di caratteristiche, perché Hysaj non è l’esterno basso cui è sempre stato abituato Ancelotti nelle sue squadre. Da Cafu a Serginho l’attuale tecnico azzurro ha sempre chiesto giocatori tecnicamente bravi sulle fasce e capaci di arrivare al cross con facilità mentre l’albanese è sempre stato un diligente cursore tuttopolmoni, abile più nella fase difensiva. L’arrivo di Di Lorenzo dall’Empoli è il primo step per rinnovare la catena di terzini. Sorprendono però le parole che ha detto ad un’emittente albanese e che hanno scatenato ironia e fastidio nei tifosi azzurri.

LO SFOGO – Hysaj ha di fatto annunciato il suo addio: “Non sono il tipo a cui piace stare sempre nella stessa squadra e nello stesso ambiente e dirmi che mi trovo bene, che non voglio niente di più. Voglio fare nuove esperienze, conoscere un paese nuovo, gente nuova e una squadra nuova, magari provare a vincere qualcosa. Per me gli anni al Napoli sono finiti e spero di trovare una squadra che mi dia ciò di cui ho bisogno”.

LE REAZIONI – Quel passaggio sui trofei da vincere altrove, in particolare, ha irritato i fan partenopei che sui social si sono scatenati: “Hysaj lascia Napoli perché vuole vincere qualche trofeo… Veramente caro Elseid il Napoli ti vende perché vuole vincere qualche trofeo” o anche: “Hysaj che dice di essere pronto a vincere trofei Forse è la volta buona che ce ne liberiamo”. Nessun rimpianto, i tifosi lo hanno già scaricato: “Sto per stappare lo champagne, scarso come pochi, non sai dribblare, in 4 anni non ti ho mai visto crossare Scandaloso. Tolto il primo anno con Sarri, è stato veramente deleterio. Non attacca, non ha passo, non dribbla, non segna, non verticalizza, non fa assist, non crossa, difensivamente calato in modo drastico. Scandaloso” o anche: “Vai e insegna ai trofei come si arriva 10 volte sul fondo senza mai crossare una santa volta”. Scatta l’ironia però anche dei tifosi di altri club. Se interisti e juventini non lo vorrebbero comunque nelle loro squadre, non pochi ne approfittano per canzonare il Napoli: “Anche lui ha capito che per vincere qualcosa di concreto, oltre alle inutili e fatue classifiche mediatiche, deve abbandonare la corte del produttore cinematografico… ed è tutto dire” e infine: “Napoli umiliato come sempre se ne vanno tutti e tutti dicono basta adesso voglio vincere trofei quindi me ne vado via dal Napoli”.

SPORTEVAI | 31-05-2019 10:15