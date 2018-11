Ironia su caso Ramos: Inter chiederebbe Champions a tavolino?

Il caso si è già sgonfiato, dopo le reazioni di Real Madrid e Uefa a quanto pubblicato da Football Leaks sul presunto doping di Sergio Ramos nella finale di Champions League di Cardiff, vinta dal Real Madrid sulla Juventus per 4-1. Le smentite e i chiarimenti hanno ridimensionato la vicenda (Sergio Ramos aveva ricevuto varie infiltrazioni alla spalla e al ginocchio alla vigilia della finale ma il dottore del club che lo accompagnava non informò l’Uefa di questo ma dopo tutto sarebbe stato fatto alla luce del sole) ma la notizia per ore è stata tra i topic trend sui social. Ironiche – e garbate – le reazioni dei tifosi della Juventus che, nel riconoscere in ogni caso l’inferiorità dei bianconeri in quella partita – hanno commentato in tanti modi la vicenda. C’è chi scrive: “Il Real non ha vinto solo grazie a #Ramos, nl secondo tempo non l’abbiamo proprio vista la palla grazie a alcuni aggiustamenti di Zidane e le invenzioni di Modric, Ronaldo e Marcelo Le coppe si vincono sul campo I trofei di cartone li lasciamo agli accattoni nerazzurri”.

CHAMPIONS DI CARTONE – L’Inter è sempre nel mirino: “e mentre a Inda sognano l’ennesimo trofeo di cartone a tavolino (come? loro non giocavano a Cardiff? Perché mica nel 2006 giocarono il campionato?) noi pensiamo alla Spal che dei trofei altrui vinti sul campo non ce ne può fregar di meno”. C’è chi vede del doppiopesismo: “Sulla vicenda #Ramos i complottisti seriali interisti e napoletani si trasformano miracolosamente in supremi garantisti difendendo la legittimità del risultato sul campo nella finale di CL sminuendo l’eventuale irregolarità. A parti invertire cosa sarebbe successo? #Coerenza” e chi ironizza: “Ma l’Inter ha già avviato le pratiche per vincere a tavolino la Champions del 2017”. Prevale però l’accettazione del verdetto del campo: “L’accertamento della violazione (presunta) del codice antidoping da parte di #Ramos non avrebbe modificato l’esito della finale di #Cardiff perché a pagare sarebbe stato il giocatore e non,anche, la sua squadra. In ogni caso il Real meritò. Il campo ha sempre ragione”. E ancora: “Abbiamo perso perché #ramos era positivo ed hanno insabbiato tutto? A parte che mi sembra paradossale, ma anche fosse non mi è parso assolutamente che quella partita fosse in bilico fino alla fine…piuttosto crollammo, come a Perugia come molte finali” ma il paragone con l’Inter è tra i più frequenti: “Ci fosse stata l’Inter a #Cardiff per il caso #Ramos, che poi caso non è l’#Inter avrebbe fatto scattare 8 indagini assumendo avvocati di livello interplanetario per avere la Champions di cartone… “

SPORTEVAI | 24-11-2018 10:07