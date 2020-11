Ironia su Mancini positivo: web senza pietà

C’era da immaginarselo. Se ti prendi tante critiche per aver banalizzato il Covid pubblicando una vignetta irriverente sul tuo profilo Instagram, in cui palesi idee negazioniste in base alle quali ad ammalare le persone di Corona Virus sono i telegiornali, è scontato che ti arrivino critiche quando sei proprio tu a essere contagiato. Da quando la Figc ha ufficializzato che il ct Mancini è positivo al Covid i messaggi di pronta guarigione sono stati surclassati da quelli ironici di tifosi ed addetti ai lavori.

Ziliani ironizza sulle indicazioni per l’Estonia

In panchina contro l’Estonia ci sarà pertanto Evani e Paolo Ziliani su twitter non si lascia scappare l’occasione per ironizzare: “Per l’amichevole di mercoledì contro l’Estonia Mancini darà le ultime indicazioni al suo sostituto Evani tra la fine dei TG regionali su Rai 3 e la sigla del TG5 su Canale 5”.

I tifosi sul web non risparmiano Mancini

Sui social è un delirio di commenti: pochi quelli che prendono le distanze per rispetto della malattia di Mancini, tanti quelli che fanno sarcasmo: “Quarantena per la TV di Roberto Mancini” o anche: “Visto che il virus si prende ascoltando la TV, mi sa che spengo anche la radio. Non vorrei rischiare di contrarre la forma lieve”,oppure: “Comunque a sto’ punto io metterei la mascherina per guardare il tiggi'” e ancora: “Ormai ti fanno vedere i TG senza che te ne accorgi” e infine: “spero che il ct guarisca seguendo la Domenica Sportiva!”.

SPORTEVAI | 07-11-2020 10:17